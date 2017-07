DELAÇÃO PREMIADA

JBS usava supermercados para entrega de dinheiro a políticos As quantias seguiam diretamente para emissários dos políticos beneficiados

As delações do ex-executivo da JBS, Ricardo Saud, e do ex-funcionário Florisvaldo Caetano de Oliveira revelaram que a JBS usava supermercados como fontes de pagamento em dinheiro vivo para campanhas eleitorais. A informação também está presente em planilhas de pagamentos do frigorífico, segundo reportagem da Folha de S.Paulo.

Segundo eles, o frigorífico combinava com os supermercados pagamentos pelos seus produtos em dinheiro vivo. Estas quantias iam diretamente para emissários dos políticos beneficiados. De acordo com Ricardo Saud, os supermercados não sabiam do que se tratavam esses pagamentos nem tiveram qualquer tipo de vantagem. Florisvaldo Caetano de Oliveira, por sua vez, afirmou que o esquema envolvia até o transporte de quantias por meio de carros-fortes.

Entre os políticos envolvidos citados estão Aécio Neves (PSDB-MG), o ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) e o governador catarinense Raimundo Colombo (PSD). Quem recolhia o dinheiro para Aécio era seu primo, Frederico Pacheco, que ficou um mês preso após a Operação Patmos. Saud não citou o nome do supermercado, mas em uma planilha de pagamentos consta o nome “Super BH”. No caso de Cunha, o delator Florisvaldo Caetano citou Altair Pinto, braço-direito de Cunha, e a rede Guanabara. Já no caso de Colombo, a loja citada era do grupo Angeloni, em Florianópolis.

Aécio Neves e Raimundo Colombo dizem que só receberam doações oficiais da JBS. O Supermercado BH afirmou que sempre agiu dentro da lei. Já a rede Guanabara disse que todos os pagamentos foram feitos legalmente. A rede Angeloni, por sua vez, disse que tem histórico de relacionamento com o frigorífico de “muitos anos” e que foi surpreendida com a declaração do delator. “Os pagamentos são tradicionalmente realizados através de depósito bancário, embora não sejam incomuns pedidos de quitação em carteira, o que costuma ser autorizado, considerando a relação comercial entre as empresas”, disse a rede.

