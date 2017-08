MANIFESTAÇÃO

João Doria é recebido com ‘chuva de ovos’ em Salvador Prefeito de São Paulo atribuiu a agressão a simpatizantes do PT

Em visita a Salvador para receber o título de cidadão soteropolitano, o prefeito de São Paulo, João Doria, foi recebido na noite desta segunda-feira, 7, por uma “chuva de ovos” quando se aproximava da Câmara Municipal, no centro da cidade.

Gritando palavras de ordem, os manifestantes jogaram ovos em toda a comitiva que acompanhava o prefeito paulista, que foi atingido no rosto.

Em vídeo e textos publicados em suas contas no Twitter e no Facebook, Doria afirmou que “uma minoria ruidosa e autoritária tentou nos agredir. Não é esse o Brasil que queremos. Este tipo de violência só reforça meu desejo de que o Brasil avance unido. A paz prevaleceu e a Câmara de Salvador, a casa do povo, nos recebeu com muito carinho. Obrigado povo da Bahia!”.

O prefeito de São Paulo atribuiu a agressão a simpatizantes do PT: “o que é a intolerância do PT e dos partidos de esquerda… Poucos manifestantes de esquerda agressivos, jogando ovos, agredindo, falando palavrões, buscando na intolerância sempre o caminho. Não é esse o caminho do Brasil. Esse é o caminho do Lula, do PT, das esquerdas. A mim não intimidam”.

Doria afirmou ainda que os manifestantes deveriam ir para a Venezuela “defender o [presidente Nicolás] Maduro”.

A Polícia Militar informou em nota que “alguns presentes passaram a arremessar ovos em direção ao homenageado da noite. Mesmo com todo o empenho do efetivo empregado no local, evitando situações mais graves de conflito entre manifestantes e autoridades, infelizmente não foi possível identificar os autores do agressão”.

Fontes:

G1 - Manifestantes jogam ovos em evento com João Doria em Salvador