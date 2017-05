EX-SELVA DE CONCRETO

João Doria quer mudar paisagem de São Paulo Prefeito vem criando corredores verdes na cidade e buscando parcerias privadas para manutenção de parques

A cidade de São Paulo é popularmente conhecida como “selva de concreto”. E não é à toa. Com 11 milhões de habitantes, a cidade tem apenas 2,6 metros quadrados de área verde por pessoa, um décimo do que tem Nova York e um quinto do recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Assim como a riqueza, as escassas áreas verdes da cidade são mal distribuídas. Bairros ricos, como Jardins, têm mais árvores que moradores. Já bairros pobres, como Itaim Paulista, têm, em média, uma para cada 17 moradores.

O prefeito João Doria que mudar essa paisagem. Em março, ele inaugurou a primeira seção do que será o maior corredor verde do mundo. Os jardins verticais, criados nos muros da congestionada Avenida 23 de maio, se estenderão por 3,5 km. A expectativa é que eles absorvam a mesma quantidade de carbono que absorveriam 3.300 árvores.

Com pouca verba por conta da crise, o prefeito está contando com ajuda de parceiros para espalhar o verde. Um grupo prometeu a ele doar um milhão de mudas que seriam capazes de aumentar em mais do dobro o número de árvores na cidade. Doria também quer que empresas privadas sejam responsáveis pela manutenção de 107 parques da cidade. Para isso, ele negocia termos como expor os logos das respectivas companhias nos parques.

Fontes:

The Economist-São Paulo’s mayor tries to make the city greener