João Goulart é deposto por militares No dia 31 de março de 1964, os militares retiram João Goulart do poder dando início ao Regime Militar que dura até 1985

Em meio ao caos político do governo de João Goulart, os militares iniciaram o processo de retirada do presidente do poder, para impedir o suposto golpe comunista de Jango. No dia 31 de março de 1964, os militares retiraram o poder das mãos do presidente e assumiram o controle do país no dia seguinte, iniciando o período de 21 anos no poder.

João Goulart foi eleito vice-presidente do Brasil em 1961, quando Jânio Quadros assumiu o cargo máximo do país. O então presidente renunciou no mesmo ano, deixando o poder nas mãos de Jango. O alinhamento do novo presidente a ideais comunistas criou medo na elite brasileira e nos Estados Unidos.

Apoiado pelos americanos, o exército brasileiro depôs o presidente, que se refugiou no Rio Grande do Sul e depois foi para o exílio no Uruguai. Poucos dias depois o Chefe Maior do Exército Brasileiro, General Humberto Castelo Branco, foi escolhido como presidente do Brasil.

Os cinco presidentes militares que se sucederam à revolução foram proclamados herdeiros da revolução e governaram o país de 1964 a 1985, quando João Figueiredo convocou novas eleições e Tancredo Neves foi escolhido novo presidente do Brasil, tomando posse no dia 15 de março de 1985.

