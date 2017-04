OPERAÇÃO LAVA JATO

João Santana e Mônica Moura dizem ter recebido caixa dois em campanhas Empresária disse que não acredita que 'exista no país um único marqueteiro que trabalhe apenas com caixa 1'

Em depoimentos ao juiz federal Sérgio Moro nesta terça-feira, 18, no âmbito da Operação Lava Jato, os marqueteiros João Santana e Mônica Moura afirmaram que receberam caixa dois em campanhas presidenciais.

Leia também: Sergio Moro manda soltar Mônica Moura e João Santana

De acordo com o casal, a construtora Odebrecht pagou pelo menos R$ 15 milhões, utilizando caixa dois, para a campanha de Dilma Rousseff em 2010.

Mônica declarou que “R$ 5 milhões ou R$ 6 milhões” foram pagos em espécie no ano da campanha. Em 2011, outros R$ 10 milhões teriam sido depositados pela construtora em uma conta não declarada do casal no exterior, intitulada Shellbill.

Em declaração parecida, João Santana ressaltou que, “em 2011, há depósitos nesse período de um ano, depósitos feitos por offshore da Odebrecht relacionados, salvo engano, primeiro a um restante da campanha presidencial de Dilma de 2010”.

A empresária também afirmou que a Odebrecht fazia parte do pagamento de muitas das campanhas realizadas pela empresa do casal, a Pólis, no país.

Em um trecho do depoimento Mônica disse que, “essa época, há um ano e pouco atrás, quando a gente foi preso, a gente queria preservar a presidente Dilma, que já estava num momento complicado, o país estava num momento complicado, e a gente não queria dizer que tinha recebido dinheiro de campanha dela, especificamente no caso de 2010”.

João Santana também afirmou que mentiu em seu primeiro depoimento por preocupação com a “instabilidade política” e com “própria manutenção no cargo da presidente Dilma”.

A empresária Mônica Moura disse ainda que não acredita que “exista no país um único marqueteiro que trabalhe apenas com caixa 1. É uma exigência dos partidos que a maior parte [dos recursos] esteja em caixa 2”. “Se a gente não aceitar fazer campanha no Brasil recebendo por fora, a gente não faz a campanha”, concluiu, embora tenha ressaltado que o casal sempre tentou que os pagamentos fossem feitos de forma regular.

Foi a primeira vez que os marqueteiros foram ouvidos na condição de delatores, após homologação do acordo de colaboração pelo STF.

Fontes:

Uol - Casal de marqueteiros diz que Odebrecht pagou campanha de Dilma com caixa 2

EBC - João Santana e Monica Moura dizem que receberam caixa 2 em campanha de Dilma