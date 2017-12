SEGUNDA INSTÂNCIA

Julgamento de Lula no caso triplex é marcado para janeiro Decisão do TRF-4 definirá se ex-presidente poderá ser candidato nas eleições de 2018

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) marcou para o dia 24 de janeiro o julgamento do recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá.

Denunciado pelo Ministério Público Federal em setembro do ano passado, Lula foi condenado em julho deste ano pelo juiz de primeira instância Sérgio Moro a nove anos e seis meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Caso a sentença seja confirmada pelo TRF-4, Lula ficará inelegível e não poderá ser candidato nas eleições de 2018.

O recurso apresentado pela defesa do ex-presidente será julgado pela 8ª Turma do tribunal. A data do julgamento foi marcada a pedido do desembargador Leandro Paulsen, revisor do voto do relator, o desembargador João Pedro Gebran Neto, que levou 142 dias para preparar seu voto e encaminhá-lo ao revisor.

Um levantamento feito pelo jornal O Globo mostra que o texto do relator ficou pronto em metade do tempo em relação à média de outros processos.

A defesa do ex-presidente Lula afirmou, em nota, que a condenação em primeira instância não foi baseada em provas. “Agora temos que debater o caso também sob a perspectiva de violação da isonomia de tratamento, que é uma garantia fundamental de qualquer cidadão. Esperamos que a explicação para essa tramitação recorde seja a facilidade de constatar a nulidade do processo e a inocência de Lula”, ressaltou o advogado Cristiano Zanin Martins.

