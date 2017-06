STF

Julgamento de pedido de prisão de Aécio Neves é adiado Decisão foi tomada pelo presidente da Primeira Turma do STF, ministro Marco Aurélio Mello

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta terça-feira, 20, adiar o julgamento do pedido de prisão do senador afastado Aécio Neves (PSDB-MG) feito pelo Ministério Público Federal.

A decisão foi tomada pelo presidente da Primeira Turma do STF, ministro Marco Aurélio Mello, após a defesa de Aécio ter apresentado um novo recurso pedindo que o caso seja analisado pelo plenário do Supremo, formado por onze ministros — o plenário da Primeira Turma é formado por cinco ministros.

Aécio Neves foi afastado do mandato de senador em maio após decisão do ministro Edson Fachin, que rejeitou, no entanto, sua prisão preventiva. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, recorreu ao plenário para que a decisão sobre o pedido de prisão de Aécio fosse revista.

Nesta terça, após nova contestação, o ministro Marco Aurélio Mello decidiu primeiro analisar o novo recurso da defesa de Aécio antes de prosseguir com o julgamento do pedido de prisão do senador afastado e também com o julgamento do pedido do parlamentar para retomar seu mandato no Senado Federal.

O senador afastado Aécio Neves foi denunciado no início de junho pelos crimes de corrupção passiva e obstrução da Justiça. Ele é acusado de ter recebido propina no valor de R$ 2 milhões do dono da JBS, Joesley Batista, e também de ter atuado para atrapalhar a Operação Lava Jato. O MPF afirma que, desde o ano passado, Aécio tentou interferir na distribuição de inquéritos na Polícia Federal, além de ter atuado junto a parlamentares a fim de aprovar temas como a anistia ao caixa dois e o projeto de lei de abuso de autoridade.

Os ministros da Primeira Turma do STF também decidiram nesta terça, por 3 votos a 2, converter a prisão preventiva da irmã e do primo do senador, Andrea Neves e Frederico Pacheco, respectivamente, em prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica.

