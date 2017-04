CHAPA DILMA-TEMER

Julgamento no TSE pode minar Reforma da Previdência Governo de Michel Temer está diante de uma tempestade política que pode minar propostas como a Reforma da Previdência

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) iniciou nesta terça-feira, 4, o julgamento da chapa Dilma-Temer, que pode culminar na cassação do presidente Michel Temer e na convocação de eleições indiretas. Vitoriosa nas eleições de 2014, a chapa é acusada de abuso de poder político e econômico.

O julgamento coloca em risco os planos de Temer de aprovar no Congresso a Reforma da Previdência. Isso porque o julgamento promete se arrastar no tribunal, onde está sujeito a recursos, caso o órgão decida pela cassação da chapa. Tal condenação parece bastante provável, já que foi proferida em casos anteriores pelos sete ministros do TSE que participarão do julgamento.

Desde que Dilma Rousseff foi cassada, o governo Temer vem sendo acusado de ser um governo ilegítimo. Se o TSE decidir pela cassação e o PMDB iniciar uma guerra de recursos, mantendo Temer na presidência, alimentará ainda mais as críticas quanto à legitimidade do governo, o que pode resultar em um alto custo político.

Outro fato promete complicar ainda mais esse cenário. Vazamentos de delações da Odebrecht divulgados recentemente acusam os senadores José Serra (PSDB) e Aécio Neves (PSDB) de recorrer ao abuso de poder político e econômico, a mesma acusação que pesa contra a chapa Dilma-Temer. As delações prometem abalar a base do PMDB e do PSDB, os dois maiores pilares do governo Temer.

O vislumbre da tempestade explica por que o líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros, iniciou um racha com o governo. As recentes críticas à terceirização e à Reforma da Previdência são uma forma de Renan “pular fora do barco” antes que ele afunde, exatamente como fez quando foi o último da cúpula do PMDB a embarcar no impeachment de Dilma.

