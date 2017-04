MASSACRE DO CARANDIRU

Justiça determina novo julgamento de PMs envolvidos no massacre do Carandiru Os cinco julgamentos anteriores foram anulados em setembro do ano passado

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) resolveu realizar um novo julgamento dos 74 policiais militares envolvidos no massacre do Carandiru, ocorrido em 1992.

Apesar de os advogados dos policiais pedirem a absolvição de todos os envolvidos, depois dos cinco julgamentos anteriores terem sido anulados, quatro dos cinco desembargadores votaram por não aceitar o recurso de defesa. O desembargador Ivan Sartori foi o único a favor da absolvição. O relator Luís Soares de Mello Neto, o revisor Euvaldo Chaib Filho, e os desembargadores Camilo Lellis e Edison Brandão optaram pela marcação do novo julgamento.

A polícia constatou que que 77 das 111 vítimas da chacina teriam sido mortas por policiais militares, as outras pessoas seriam vítimas dos colegas de cela. Embora 74 policiais tenham sidos considerados culpados, com penas entre 96 a 624 anos de prisão, os julgamentos foram anulados pelos desembargadores do Tribunal de Justiça em setembro do ano passado. Dos 74 policiais anteriormente condenados pelo massacre, apenas um está preso por outro crime (o de matar seis travestis).

Em 2 de outubro de 1992, uma briga entre grupos rivais no Pavilhão 9, do Carandiru, resultou em uma rebelião. O então comandante da Tropa de Choque da Polícia Militar, Ubiratan Guimarães, foi o responsável pela PM na Casa de Detenção. Não houve registro de policiais mortos. Em 2001, Ubiratan foi condenado a 632 anos de prisão por 102 mortes. Mas em 2006, sua defesa recorreu e o TJ-SP o absolveu. No mesmo ano, Guimarães foi morto.

