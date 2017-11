CASO MÔNICA VELOSO

Justiça do DF condena Renan Calheiros à perda do mandato Juiz de primeira instância também suspendeu direitos políticos do senador

Brasil 18 nov, 2017

Renan Calheiros afirmou que vai 'recorrer com serenidade a quem cabe a palavra final' (Fonte: Reprodução/Agência Brasil)