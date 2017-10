EX-GOVERNADOR DO RIO

Justiça manda Sérgio Cabral para presídio federal Juiz Marcelo Bretas atendeu a um pedido do Ministério Público Federal

24 out, 2017

O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, acolheu nesta segunda-feira, 23, pedido do Ministério Público Federal (MPF) e determinou a transferência do ex-governador Sérgio Cabral para um presídio federal.

Cabral deve, portanto, ser transferido da cadeia José Federico Marques, em Benfica, na Zona Norte do Rio, para um presídio federal, fora do estado.

Em audiência nesta segunda, quando o assunto era a acusação de que Cabral comprou R$ 4,5 milhões em joias para lavar dinheiro, o ex-governador disse que o juiz devia conhecer o assunto porque sua família trabalhava com bijuterias. “Se não me engano, é a maior empresa de bijuterias do estado. Então, a vossa excelência conhece…”, disse Cabral. O juiz não gostou.

Por causa dos comentários de Cabral, o MPF pediu que ele fosse transferido. O procurador entendeu que o ex-governador vem tendo acesso a informações que não deveria.

Após acatar o pedido do MPF, o juiz Marcelo Bretas afirmou: “Será possível que isso aqui representou algum tipo de ameaça velada? Eu não sei. É inusual. De fato, é. Bom, o fato é que como seja, ainda que levemente, sutilmente, existir a possibilidade de que se esteja tentando de alguma forma obstaculizar ou impedir que prossigam os trabalhos, seja por demonstração de que a segurança ou o controle na custódia não é tão efetivo assim, não está funcionando, eu concordo com a preocupação do Ministério Público. Portanto, eu determino que ele seja transferido para um estabelecimento federal”.

De acordo com a defesa de Sérgio Cabral, a decisão da Justiça é arbitrária e ilegal. A defesa admitiu, no entanto, que a menção do ex-governador à família do juiz foi um “comentário desnecessário”.

Fontes:

Jornal Nacional - Juiz determina transferência de Cabral para presídio federal