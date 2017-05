GESTÃO DORIA

Justiça suspende apreensão de usuários na Cracolândia A Prefeitura de São Paulo havia feito um pedido às pressas para buscar e apreender usuários

No último domingo, 28, a Justiça de segunda instância suspendeu a liminar que autorizava agentes da Prefeitura de São Paulo a levar dependentes químicos à força para uma avaliação médica. A decisão também derrubou o segredo de Justiça do processo. A informação foi confirmada pelo Ministério Público e pela prefeitura.

A prefeitura pediu uma autorização às pressas, na última terça-feira, 23, para “busca e apreensão de pessoas em situação de drogadição com a finalidade de avaliação pelas equipes multidisciplinares (social, médica, assistencial) e, preenchidos os requisitos legais, internação compulsória”. O juiz Emílio Migliano, da 7° Vara da Fazenda Pública, deu aval, na última sexta-feira, para a busca e apreensão durante 30 dias na região, mas ressaltou que seria necessária uma autorização judicial caso a caso para haver internação, como determina a lei federal 10.216/01. Após a decisão, a gestão Doria disse que nunca teve a intenção de internar compulsoriamente uma pessoa, mas apenas de levá-la para um exame médico.

A liminar foi suspensa a pedido do Ministério Público de São Paulo e da Defensoria Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo. O recurso era de autoria dos promotores de Justiça Luciana Bergamo e Eduardo Dias (Infância e Adolescência), Arthur Pinto (Saúde Pública) e Eduardo Valério (Direitos Humanos). Arthur Pinto Filho chegou a dizer que o pedido “era genérico para levar pessoas que estão vagando pelas ruas à força”. Desta forma, a petição era uma “afronta a lei antimanicomial aprovada em 2001”. “É o pedido mais esdrúxulo que eu vi em toda a minha vida. É uma caçada humana que não tem paralelo no mundo”.

O desembargador Reinaldo Miluzzi, do Tribunal de Justiça de SP, foi quem acatou o recurso do MP e da Defensoria Pública. Ele considerou que o pedido do Executivo municipal era “impreciso, vago e amplo, e, portanto, contrasta com os princípios basilares do Estado Democrático de Direito, porque concede à municipalidade carta branca para eleger quem é a pessoa em estado de drogadição vagando pelas ruas da cidade de São Paulo”.

