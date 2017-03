Saúde

Lançado site para receber denúncias de mau atendimento médico Site foi batizado de Caixa Preta da Saúde e os interessados devem preencher o estado, a cidade e a unidade de saúde onde foram mal atendidos

A Associação Médica Brasileira (AMB), em parceria com outras entidades, lançou nesta quarta-feira, 12, um site para receber denúncias sobre falhas ou mau atendimento em unidades do SUS ou em unidades médicas particulares.

O site foi batizado de Caixa Preta da Saúde e as reclamações podem ser enviadas em forma de vídeos, fotos ou informações. Os interessados devem preencher o estado, a cidade e a unidade de saúde onde foram mal atendidos. Não é preciso se identificar para registrar a reclamação.

Todas as reclamações registradas serão checadas por uma equipe antes de serem postadas no portal. “Todos terão acesso. Queremos dar transparência, mas com compromisso com a verdade. Vamos ter um contato direto com o Ministério Público”, disse Florentino Cardoso, presidente da AMB.

A equipe responsável por analisar as queixas também irá verificar a reincidência dos problemas. Caso os problemas sejam resolvidos, os gestores das respectivas unidades poderão prestar informações no site.

Fontes:

Estadão-Lançado site para denúncias sobre mau atendimento médico