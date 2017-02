USO PESSOAL OU TRÁFICO?

Lei antidrogas não é clara Como não há quantidade limite que diferencie uso pessoal de tráfico, o estado do Rio acaba prendendo muitas pessoas que portam menos de 15 gramas de maconha

Em Portugal, uma pessoa que esteja portando até 25 gramas de droga está dentro do chamado uso pessoal. Na Espanha, o limite é até 100 gramas. No Brasil, no entanto, não há quantidade mínima que diferencie uso pessoal de tráfico, e pela lei brasileira, a polícia é obrigada a atuar.

Segundo um relatório do Instituto de Segurança Pública, a maior parte das drogas aprendidas no estado do Rio de Janeiro é em pequena quantidade, algo em torno de 10 a 15 gramas. Se o Brasil seguisse o modelo de Portugal ou da Espanha, segundo o relatório, entre 60 e 80% dos casos no Rio seriam de posse e não, tráfico.

No Brasil, é um juiz quem vai determinar o propósito da pessoa para com a droga que está portando, porque não há uma quantidade limite. As penas variam de penas alternativas à prisão efetivamente, dependendo do critério do juiz.

Entre 2008 e 2015, de 44 a 52% de todas as ocorrências do estado tinham relação com tráfico de drogas. Em 2015, foram 13 mil ocorrências por tráfico e 12 mil ocorrência por posse ou uso.

O relatório do ISP revelou que houve um grande aumento dos casos de apreensões de drogas nos últimos anos e que entre 2008 e 2015, o número de registros de ocorrências triplicou, chegando a mais de 28 mil em 2015. No entanto, em 50% das ocorrências em 2015, aprendeu-se até 10 gramas de maconha, a droga mais comum no Rio.

Estes dados abrem mais uma porta para o debate sobre descriminalização das drogas. “O uso extensivo de efetivo policial nas ruas com objetivo de fazer revistas para encontrar drogas é enxugar gelo, uma péssima alocação de recursos, inadmissível em momento de austeridade fiscal”, disse Ilona Szabó, diretora-executiva do Instituto Igarapé, think thank que influencia políticas públicas em segurança, justiça e desenvolvimento. “As operações que geram resultados significativos são aquelas que focam em ações de inteligência para o desmantelamento de redes de crime organizado, um problema que assola todo nosso estado, e não na apreensão de drogas, que é consequência”.

