PROJETO POLÊMICO

Lei de abuso de autoridade será votada dia 26 Comissão de Constituição e Justiça do Senado pediu mais tempo para analisar as mudanças no texto do projeto feitas pelo relator Roberto Requião

Brasil 20 abr, 2017

Em seu novo parecer, Requião incorporou sugestões de Janot (Foto: Agência Senado)