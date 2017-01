PRESÍDIOS SUPERLOTADOS

Lei de Drogas superlotou presídios, diz Human Rights Watch Relatório da Human Rights Watch aponta falhas na legislação antidrogas no país como a principal causa do quadro de superlotação nos presídios

A organização não-governamental Human Rights Watch (HRW) criticou a superlotação dos presídios brasileiros em seu relatório sobre direitos humanos divulgado na última quinta-feira, 12. No documento, a entidade classifica o sistema carcerário brasileiro como um “absoluto desastre” e aponta falhas na legislação antidrogas como o principal causador desse quadro.

De acordo com o relatório, a população carcerária no Brasil aumentou 85% de 2004 a 2014, chegando a mais de 622.200 detentos nos presídios do país – 67% a mais que a capacidade das unidades, segundo o estudo.

“Entrar em uma prisão brasileira é uma volta no tempo, voltar à Idade Média, com celas escuras, sem ventilação, insalubres e onde a proliferação de doenças é fácil, como a tuberculose”, afirmou César Muñoz, pesquisador da HRW, durante a apresentação do capítulo sobre o Brasil do relatório.

Para a diretora da HRW no Brasil, Maria Laura Canineu, o aumento no número de detentos no país é um reflexo direto da Lei de Drogas, em vigor desde 2006, que endureceu as penas relacionadas ao tráfico de drogas e supostamente flexibilizou a pena para usuários.

“Embora tenha determinado penas alternativas, como trabalhos comunitários para o usuário, a lei deixou muita vaga a interpretação, e um pouco na mão das autoridades policiais a interpretação de quem é usuário e quem é traficante”, afirma Maria Laura

Ela ainda destaca que a legislação precisa ser revista, já que 60% dos presos cometeram crimes relacionados a drogas e muitos deles acabam sendo presos por portar quantidades pequenas de drogas e são encarcerados junto com traficantes.

Separação de presos e violência policial

O relatório também aponta a necessidade de separação de detentos nos presídios brasileiros. De acordo com a entidade, deve haver separação entre presos provisórios (que aguardam julgamento) e condenados, e também devem ser realocados por periculosidade e envolvimento com facções, para evitar conflitos como o que levou à rebelião no Complexo Penitenciário Aníbal Jobim, em Manaus.

Outro ponto criticado pela HRW foi o alto número de execuções cometidas por policiais. A entidade afirma esse tipo de prática extrajudicial alimenta o ciclo de violência no país e que é preciso investigar e punir os culpados pelos assassinatos para proteger os cidadãos e a própria polícia.

O documento mostra que 393 policiais foram assassinados por todo o país em 2015, enquanto 3.345 pessoas foram mortas por policiais no mesmo ano.

