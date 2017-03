OPINIÃO PÚBLICA

Leitor comenta a corrupção política no Brasil Ronald é o Opinião Pública da semana. Participe você também!

Ronald comentou a matéria “Como os canalhas fraudam a democracia” e foi eleito o opinião pública da semana. E você? Já deu sua opinião hoje?

Enquanto as leis brasileiras forem elaboradas pelo Congresso, pelos atuais inquilinos do poder, esqueçam, tudo vai ser feito cheio de brechas para que, em cenário desfavorável à eles, possam facilmente se safar.

E contam, ainda, para complicar mais a situação, com um eleitor que não possui o minimo de discernimento necessário no momento de depositar seu voto, somos uma nação cuja tarefa de “passar a lábia” é a coisa mais fácil que existe, salvo uma minoria honrosa, que não se deixa levar por discursos de efeitos, ideologias ultrapassadas ou tantas asneiras que tentam nos enfiar goela abaixo diariamente. Brasil do futuro??? Onde!