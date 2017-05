OPINIÃO PÚBLICA

O trágico nesta questão toda é que, como sempre, a maior vítima será a própria sociedade civil, destituída abruptamente das suas grandes expectativas na solução urgente dos seus graves impedimentos para prosseguir a vida em condições mínimas de sobrevivência.

A grande ameaça é continuarmos a ser governados por um bando de cleptocratas, devidamente instalados historicamente, lastreados em suposta democracia, que lhes serve de degrau para se preservar do poder, exercitando, na realidade, o verdadeiro populismo predador, baseado na ignorância do eleitor.

Chegamos ao fundo do poço, ou ainda tem mais?