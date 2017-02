OPINIÃO PÚBLICA

Leitor comenta a ascensão de Alexandre de Moraes ao STF Markut é o Opinião Pública da semana. Participe você também!

Markut comentou a matéria “Senado aprova nome de Alexandre de Moraes para o STF” e foi eleito o opinião pública da semana. E você? Já deu sua opinião hoje?

Uma das muitas leituras que podem ser feitas desta farsa desmedida: Isso faria parte de um mal necessário, para superar os gigantescos obstáculos que a classe politica está gestando constantemente, impedindo que o país se livre o mais breve possível das pedras no caminho do indispensável desenvolvimento.

O que Alan e Meirelles estão tentando construir, de um lado, do outro, os muitos Jucás ,Renans, etc., e a incrível desfaçatez, com que o desacreditado parlamento se comporta, representam o desastre anunciado.

Como falar em democracia, se o tripé básico dos Três Poderes anda roto e capenga, em parte, pela péssima escolha dos soi disant representantes por parte de eleitores desinformados e engodados, que, mais do que cidadãos, são mansos carneirinhos, se deixando conduzir, feito manada, a caminho do precipício?

O que esperar disso, se não a fúria crescente da voz das ruas, cada vez mais inconformada e com o seu inevitável rastro de vandalismo e selvageria, diante desse espetáculo tragicômico que nos é oferecido dia sim e o outro também?