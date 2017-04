OPINIÃO PÚBLICA

Leitor comenta a corrupção no Brasil Salomão é o Opinião Pública da semana. Participe você também!

Salomão comentou o artigo”Justiça tarda” e foi eleito o opinião pública da semana. E você? Já deu sua opinião hoje?

O sistema falho apodreceu com os últimos governos e contaminou as grandes empreiteiras no Brasil (Odebrecht, OAS, Andrade,Camargo, Mendes Jr. UTC…), Eike Batista, Fernando Kavendish, etc.

Acredito que mais delacoes a publico virao por aí… Os depoiementos do Emilio Odebrecht e seus executivos deixam claro que corrupção, e caixa 2 no Brasil virou uma coisa “normal”. Nunca foram combatidos a serio, nem pela mídia, nem pelos eleitores e eleitos e sequer pela Justiça cega. A pose natural dele (deboche e rir ao fazer a delação) é repugnante. Mas, rindo ou chorando, é importante que eles contem tudo.

Felizmente, temos uma esperança que a Lava Jato e essa delação ajudarão a dar o fim nesse processo e moralizar o sistema para passar o Brasil a limpo. Inocência pensar que é só a Odebrecht, que tinha mais de 100 mil funcionários, cuja maioria são trabalhadores honestos. É o mesmo no caso da Petrobras! os dirigentes corruptores e respectivos políticos corruptos são os verdadeiros “responsáveis” que devem ser punidos.