OPINIÃO PÚBLICA

Leitor comenta o problema da Educação no Brasil Markut é o Opinião Pública da semana. Participe você também!

Markut comentou a matéria “Janot diz que MP do ensino médio é inconstitucional” e foi eleito o Opinião Pública da semana. E você? Já deu sua opinião hoje?

Independentemente da inconstitucionalidade apontada por Janot, uma MP para o grave problema da educação no Brasil (ver os desastrosos resultados do último Pisa) confirma que o que há atrás disso tudo é a ausência histórica do apetite gestor, que se recusa a admitir a urgência de uma postura de Estado e não de governos, para o item essencial, que é a Educação Pública competente, que permita poder esperar que nos tornemos, de fato, um país em desenvolvimento, capaz de competir no agressivo mercado global.

O superado e míope corporativismo sindical da classe dos professores contribui para agir, na pretensão de tapar o sol com a peneira.