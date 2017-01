OPINIÃO PÚBLICA

Leitor comenta o uso da Base de Alcântara pelos EUA Francisco Taborda é o Opinião Pública da semana. Participe você também!

Francisco Taborda comentou a matéria “Brasil volta a negociar base espacial de Alcântara com os EUA” e foi eleito o opinião pública da semana. E você? Já deu sua opinião hoje?

A base de lançamento de Alcântara é um bem extremamente valioso para o Brasil e para quem tiver possibilidade de utilizá-lo. Alugar, ceder ou arrendar um pedaço dela, apenas, como uma operação mercantil parece muito pobre. Essa operação, se e quando for feita, deve atender a um objetivo tecnológico estratégico do país. Dinheiro e possibilidade de uso de equipamentos darão um retorno, apenas, medíocre. Tem de nos dar acesso ao conhecimento dentro de um programa de desenvolvimento de tecnologia estratégico com objetivos bem definidos e prazos acordados.

Isto é para ser coordenado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (que hoje cuida, também, das Telecomunicações) e tem de envolver a indústria, a academia, além de órgãos do governo da área de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação e, indubitavelmente, o Ministério da Defesa. O Itamaraty, sem dúvida, pode ajudar nas negociações, mas não me parece que deva ter o papel principal desse filme. Isto, sem falar na necessária aprovação do congresso. Tudo isto é bastante complicado, e é, quando não se tem um planejamento estratégico definido e sedimentado. E tem de ser rápido, pois a tecnologia caminha a passos muito rápidos. Não há tempo a perder e precisamos colocar gente competente à frente disto.