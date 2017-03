OPINIÃO PÚBLICA

Leitor comenta os protestos contra a reforma da previdência Markut é o Opinião Pública da semana. Participe você também!

Markut comentou a matéria “Uma paralisação nacional contra a reforma da Previdência” e foi eleito o opinião pública da semana. E você? Já deu sua opinião hoje?

A julgar pelos últimos acontecimentos, quanto às manifestações populares de justas insatisfações, com movimentos de massa, cujas causas costumam ser expostas de forma difusa e primária, muitas vezes pouco esclarecidas, corrompidas por movimentos políticos ou sindicais, totalmente mal intencionados e ultrapassados, ocorrendo com uma significativa simultaneidade em diversas sociedades humanas, é de se pensar num momento histórico, em que estão postas em xeque sistemas trabalhistas, econômicos, políticos e sociais já superados pelo gigantesco avanço da tecnologia, principalmente, a partir do fim da 2ª guerra mundial.

A significativa guinada, quase universal, para o que se convencionou chamar de “direita”, traz no seu bojo os graves problemas em que o “democratismo”, e não a democracia, o “capitalismo predador”, e não o indispensável capitalismo produtivo, o “sindicalismo” bandido e ultrapassado, o conveniente e engodador “populismo”, reforçados por esse misto de ignorância da massa e a cupidez ilimitada da índole humana.

Não por coincidência, são as sociedades mais bem escolarizadas, as que melhor enfrentam essa eterna contradição e se aproximam de um desejável ponto de equilíbrio, que se modifica de geração a geração.

Não será uma “Nova Ética”, como pretende Pierre Weil, para o terceiro milênio, talvez impossível, pois, como ele próprio afirma, um sistema econômico, tendo que ser competitivo, não pode ser ético.