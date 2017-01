CENSURA INTELECTUAL

Líbia confisca livros de Paulo Coelho, Nietzsche e Dan Brown Livros foram acusados de conter conteúdo erótico, bruxaria e preceitos contrários ao islã

Os serviços de segurança do leste da Líbia confiscaram dezenas de livros considerados “eróticos” ou contra o Islã. A denúncia foi feita nesta segunda-feira, 23, por escritores e intelectuais líbios.

Entre as obras, estavam textos do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, livros do escritor brasileiro Paulo Coelho, do americano Dan Brown e do egípcio Naguib Mahfuz, prêmio Nobel de Literatura.

No fim de semana, foi divulgado um vídeo em que um chefe de segurança e religiosos da cidade dizem que os livros sobre xiismo, o cristianismo ou bruxaria, assim como romances com trechos eróticos e contrários aos preceitos do Islã sunita (praticado no país), são uma “invasão cultural”. As imagens mostram os livros sendo colocados em um caminhão.

Os escritores que denunciaram o ato, entre eles Azza Maghur, Idriss Al Tayeb e Radhuan Bushwisha, classificaram a apreensão de livros, sob qualquer pretexto, como “uma tentativa de amordaçar as vozes e confiscar a liberdade de opinião e de pensamento”. Em sua conta no Twitter, Paulo Coelho publicou um link para fotos dos livros sendo confiscados, com a legenda “Líbia hoje”.

Fontes:

G1-Paulo Coelho, Dan Brown e Friedrich Nietzsche têm livros confiscados na Líbia