Lista de desejos para Papai Noel! Gostaria que fosse obrigatório aos candidatos não terem seus nomes envolvidos em investigação

Ainda faltam alguns dias para o Natal, mas se já é natal na Leader Magazine, resolvi me antecipar com meus pedidos. Vai que o bom velhinho me atende? Na verdade, nos atende, pois acredito que meus desejos seja o de muitos de vocês!

Gostaria que alguns dos presos da Lava Jato, cujas sentenças somam mais de 300 anos de prisão, voltassem ao cárcere e deixassem suas mansões e suas tornozeleiras eletrônicas.

E que não possam, já no próximo ano, fazer viagens até para o exterior como é o caso de Fernando Baiano, o lobista do PMDB que pegou 22 anos de prisão; de Alberto Youssef, o doleiro que pegou 120 anos e 6 meses de prisão, mas que cumpre pena em seu apartamento milionário no Ibirapuera; e de Paulo Roberto Costa, que foi sentenciado a 75 anos de prisão, mas cumpre a pena em sua casa milionária.

Isso na verdade é um presente para quem matou milhares de pessoas com seus roubos. Estamos falando além do crime de quadrilha, corrupção, assassinatos (indiretos, mas assassinatos). A Lava Jato não está aí para distribuir presentes. A Lava Jato não é o Baú da Felicidade. A Justiça sim, o é.

Gostaria que fosse obrigatório aos candidatos não terem seus nomes envolvidos nem em investigação. Seria algo antes mesmo da ficha limpa. Está sendo investigado? Chama o próximo.

Gostaria que fosse criada oficialmente uma cota de corrupção. Já que eles fazem assim mesmo, que tenhamos pelo menos uma cota e um teto. Oficiais. Agora, se o partido X, o partido Y teriam a mesma cota, aí é outra questão. Isso poria fim a hipocrisia de que teríamos um país livre de corrupção. Isso não existe. Acho que nem em Contos da Carochinha. Resta saber se os políticos de plantão iriam respeitar a cota, ou iriam burlar o sistema.

Gostaria que crimes cometidos por políticos fossem julgados por um júri popular e nunca mais pelos próprios políticos. Essa de um político lava outro político tinha que acabar. (Fazendo um trocadilho com “uma mão lava a outra”).

Gostaria que as regalias exageradas dadas aos políticos fossem revistas. Auxílio moradia? Auxílio paletó? Se os mortais têm que se virar para se vestir apropriadamente para o trabalho sem que se ganhe auxílio para tal, que nossos políticos também tenham o mesmo tratamento. Auxílio combustível? Por que político tem que ter carro e gasolina? Que usem os próprios carros, que paguem pelo seu combustível. Muito caro? Vai de Uber, de Cabify, de 99. Ainda caro? Ônibus. Metrô. BRT. VLT. Bicicleta.

Gostaria que a Receita Federal olhasse com bons olhos os patrimônios de todos os políticos e fizessem contas; se um deputado ganha R$ 33 mil, como ele pode ter um patrimônio matematicamente difícil de explicar e nada compatível com o que entra oficialmente. Isso é pedir muito? Tô exagerando?

Gostaria que o governo assumisse a culpa de seu déficit sem que seja imputado ao povo o dever de cobrir esse rombo através do aumento de impostos ou até da criação de novos impostos. Na verdade a culpa do déficit atende pela alcunha de Incompetência.

Gostaria que se limitasse em 2 mandatos a vida política de deputados, senadores, o que obrigaria que eles andassem na linha para depois não ficarem desempregados. Difícil dar emprego a um ladrão.

Gostaria de um green card, ou que Portugal, Austrália, Canadá, me aceitassem como cidadão.

Gostaria de um emprego normal, com carteira assinada.

Gostaria de ser alguns centímetros mais alto.

Gostaria que meu plano de saúde tivesse um preço decente.

Gostaria…

São tantas outras coisas, mas para não deixar Papai Noel numa saia justa, preferi parar por aqui minha humilde lista de desejos.

Será que pode ser, Papai Noel?

