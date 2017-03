GRITA BRASIL

A lista de Janot! Enquanto não tivermos calmaria política como poderemos ter uma retomada de confiança?

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, promete jogar talvez querosene em Brasília ao anunciar que está prestes a apresentar uma nova lista com nomes ao Supremo Tribunal Federal (STF), o que irá ampliar radicalmente a dimensão da Operação Lava-Jato.

Muito provavelmente não teremos nenhuma grande surpresa. E provavelmente chegaremos à conclusão de que sempre desconfiamos mesmo de A, B, C… Z. Tipo, ele sempre teve cara de biscateiro.

O grande problema é o que o mercado e os investidores farão diante desses novos nomes que integram essa lista. Pois começaram a dizer por aí que estamos começando a nos recuperar. Oi? Como? Onde?

Eu só vejo trevas. Não acredito em uma recuperação tão cedo. Enquanto não tivermos calmaria política como poderemos ter uma retomada de confiança?

Como poderemos pensar que estamos trilhando um novo caminho, quando um delator diz que o “Amigo” da planilha é na verdade — como se fosse novidade o nome de Lula estar na lista — o ex-presidente Lula, que teria recebido irrisórios R$ 23 milhões. E esta mesma “coisa” aparece em uma pesquisa aqui e outra acolá como opção de candidato à presidência da República em 2018?

Como poderemos pensar que estamos trilhando um novo caminho, se delações mostram que pode ter havido recebimento ilícito de dinheiro na chapa Dilma-Temer?

É claro que, faltando 21 meses para o fim do mandato de Temer, pode até ser que essa questão não tenha sido julgada, mas só a dúvida me faz parar e pensar: que grande m!

Como confiar? Como ter fé? Como acreditar?

Estamos vivendo a pior recessão da história do país ajudada por tomadas erradas de decisões, por roubo, por incompetência, por ganância, por certeza de impunidade e por n outros fatores.

Aí vem o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, dizer que a queda do PIB já era esperada e foi resultado de políticas adotadas no governo passado — governo do PT –, que levaram o Brasil a passar pela pior crise de sua História. Como se o governo atual (PMDB) estivesse operando milagres e colocando o país nos eixos. Meirelles até usou a expressão “espelho retrovisor”, quando se referiu ao resultado do PIB, e disse que agora o país começa a crescer. Porém disse também que se tiver que aumentar impostos eles o farão, e que isso ajudará o governo a cumprir a meta.

O engraçado é que para ajudar o governo — que eu e muitos de nós não elegemos — a cumprir a própria incompetência nós é que vamos ter que coçar nossos bolsos, como se a nossa carga tributária já não fosse absurda.

Não sei qual é questão do governo, mas acho que antes de canetar um aumento de impostos, o governo deveria cortar suas gorduras que são muitas. Com certeza esse corte de gorduras, leia-se, regalias, auxílio disso, auxílio daquilo, salários acima do teto, cobririam e muito essa diferença para que eles batam a porcaria da meta traçada.

Deveria ser inconstitucional penalizar mais ainda o povo.

Por isso fico cada vez mais enojado da classe política nesse país. Eles não são pessoas sérias que assumiram um compromisso de fazer desse país o melhor para se morar; para batalhar por leis que beneficiem ao povo, que nos dessem mais qualidade de vida, que nos dessem estrutura para se viver melhor.

Mas enquanto nós não aprendermos a votar, enquanto nós não tivermos memória política, e enquanto nós não nos vendermos tão barato, o quadro não vai mudar.

Vamos a cada ano simplesmente rezar para sobreviver para o próximo ano.

E por falar em ano… Feliz Ano Novo, já que ao que tudo indica, o ano está começando somente agora.

Boa sorte pra nós.

Salve as baleias. Não jogue lixo no chão. E se beber chama o meu Uber.