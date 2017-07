COLUNA ESPLANADA

A lista na mesa Ministros pressionam líderes do PMDB na Câmara para que o partido feche questão sobre a votação da denúncia contra Temer

Os ministros do Palácio do Planalto pressionam líderes do PMDB na Câmara para que o partido feche questão nos próximos dias sobre a votação em plenário da denúncia do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, contra o presidente Michel Temer. Enquanto ministros peemedebistas reforçam a cobrança e alertam aos deputados sobre possíveis retaliações — cortes de emendas e dispensa de apadrinhados políticos na Esplanada e em estatais federais nas capitais. A lista está na mesa.

Temer e Maia

O presidente hoje tem maioria no plenário, por ora. Na noite de quarta, a Coluna revelou no iG as articulações do DEM com PSDB para rifar Temer. O cenário está vindo à tona.

A onda

No Podemos (ex-PTN), dez dos 14 deputados estão inclinados a votar em plenário pela aceitação da denúncia do PGR, Janot, contra o presidente Temer.

Fiquei, mineirada

De volta ao Senado, Aécio Neves, que fecharia o escritório político em Belo Horizonte, recuou e vai manter as salas, ao custo de R$ 18 mil mensais.

Cadê o primo?

Nos últimos seis meses, o gasto registrado na Transparência como “Aluguel de imóveis para escritório político” de Aécio foi de R$ 79.720,75. Mas agora não terá o primo Fred.

Na fila

Há oito meses, a Procuradoria Regional da 1ª Região denunciou mais de 400 ex-deputados acusados de usar verbas para passagens aéreas com interesses particulares. Foram denunciados, entre outros, o atual prefeito de Salvador, ACM Neto, o ministro Moreira Franco (Secretaria da Presidência) e o ex-governador do Ceará Ciro Gomes.

Nanicos poderosos

Com 14 deputados e dois senadores, o Podemos (ex-PTN), criado na última segunda, com a bandeira “democratizar a democracia”, articula com outras pequenas legendas formar a “terceira via” pela candidatura do senador Álvaro Dias (PR) ao Palácio.

Cheque especial

Os bancos que nos cobram tantas tarifas no cheque especial estão no vermelho com o Tesouro. Denúncia do Sinprofaz revela os 30 bancos maiores devedores de impostos e Previdência no País. Bradesco e Itaú lideram. Veja neste link: http://bit.ly/2tW9jrv

Mar brabo

A Polícia Federal de Caiena já afundou mais de uma dezena de barcos brasileiros que foram flagrados e apreendidos na costa da Guiana Francesa em pesca ilegal.

Ensaio

O senador Raimundo Lira (PB) já discursa como líder da bancada no Senado após a queda de Renan Calheiros. “Temos que pensar em um nome consensual”, afirma o senador que desconversa, mas tem frequentado o Palácio.

Tão perto

Lira tem o apoio de Romero Jucá (PMDB-RR), e dos ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria Geral). Ele não tem pendências judiciais e é fiel ao Palácio. Foi relator do impeachment da presidente Dilma Rousseff.

Toga quente

Juristas reunidos no Recife ontem, no Seminário Pernambucano de Direito Eleitoral, afirmaram que o colega Erick Pereira, cotado para vaga no TSE, foi vítima de ataques dos pretendentes à vaga. O ex-ministro do TSE Henrique Neves relatou nas conversas informais que também foi vítima de perseguição antes de ingressar no tribunal.

Federais

Ao contrário do publicado, sobre a suspensão na emissão de passaportes, a Fenapef, dos policiais federais, não alertou que a PF estava sofrendo cortes e contingenciamentos. Afirma, sim, que o problema na corporação é de gestão.

Maklouf revive 88

O jornalista Luiz Maklouf Carvalho lança o livro “1988 – Segredos da Constituinte” com entrevistas. A Record disponibilizou trechos inéditos aqui: http://bit.ly/2sCIrxj

Ponto Final

Sobre Rodrigo Maia jurar ser fiel a Temer, uma lembrança da escola do Poder: em política, lealdade existe enquanto a porteira segurar a boiada.