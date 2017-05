GRAVAÇÕES DA JBS

Loures entrega mala com R$ 500 mil à Polícia Federal A última vez que a mala tinha sido vista foi quando o deputado foi filmado recebendo ela e entrando correndo em um táxi em São Paulo

O deputado afastado Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR) entregou, no fim de semana, a mala com R$ 500 mil à Polícia Federal. A informação é do Blog Painel, da Folha de S.Paulo. No entanto, a PF informou que a mala foi devolvida com um total de R$ 465 mil. Ou seja, com R$ 35 mil a menos.

Segundo o jornal Globo, na gravação dos donos da JBS, Joesley Batista e seu irmão Wesley Batista, Temer designou Loures para resolver um assunto da J&F (holding que controla a JBS).

Posteriormente, Loures foi filmado pela Polícia Federal recebendo uma mala com R$ 500 mil enviados por Joesley. As gravações feitas pelos irmãos Batista foram entregues aos procuradores da Operação Lava Jato, como parte da negociação do acordo de delação premiada.

Na última vez que a mala havia sido vista, o deputado saiu com ela de um estacionamento em São Paulo, em 28 de abril, e entrou correndo em um táxi.

Fontes:

Painel-Rocha Loures entrega mala com R$ 500 mil na sede da Polícia Federal em São Paulo