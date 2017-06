ESTRATÉGIA DE DEFESA

Loures opta pelo silêncio em seu 1º depoimento à PF Preso após ser flagrado levando mala com R$ 500 mil em propina da JBS, Loures não respondeu às perguntas do interrogatório

Em seu primeiro depoimento à Polícia Federal (PF), o ex-deputado e ex-assessor especial do presidente Michel Temer, Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR), optou por permanecer calado.

Loures chegou para depor na sede da PF em Brasília esta manhã, mas não respondeu nenhuma das perguntas feitas ao longo do interrogatório.

Loures foi preso no dia 3 deste mês, na Operação Patmos, um desdobramento da Operação Lava Jato. O pedido de prisão foi emitido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin, relator da Lava Jato.

O pedido de prisão teve como base um vídeo gravado em 28 de abril, no qual Loures foi flagrado carregando uma mala no estacionamento de uma pizzaria no bairro Jardins, em São Paulo, e entrando em um táxi. Segundo a PF, a mala continha R$ 500 mil em propina da JBS, recebida em nome de Temer. A mala foi entregue a Loures por Ricardo Saud, executivo da JBS.

A propina seria a primeira parcela de um total de R$ 480 milhões, a ser pago em parcelas semanais, por um período de 20 anos, em troca de empenho do governo favorável às demandas da JBS no Congresso. Com base em escutas telefônicas, os investigadores constataram que o dinheiro seria destinado a Temer. Em um dos grampos, Loures fala sobre o esquema e afirma que assim ficaria garantida a “aposentadoria” de Temer.

