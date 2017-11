EM ARTIGO

Luciano Huck anuncia que não será candidato a presidente Apresentador de TV era um dos nomes mais citados como candidato com chances de ganhar a disputa presidencial no próximo ano

Em artigo publicado no jornal Folha de S.Paulo nesta segunda-feira, 27, o apresentador de TV Luciano Huck descartou sua candidatura à presidência da República nas eleições de 2018.

Foram muitas especulações. Huck era um dos nomes mais citados como candidato com chances de ganhar a disputa presidencial no próximo ano.

“Quem se interessa pelo que sou e faço pode acreditar: vou atuar cada vez mais, sempre de acordo com minhas crenças, em especial com a fé enorme que tenho neste país. Contem comigo. Mas não como candidato a presidente”, escreveu o apresentador, que ressaltou que seus pais, sua mulher, seus filhos e seus amigos mais próximos o impediram que o “deixasse levar pelos sons dos chamados quase irresistíveis”.

Luciano Huck, que não é filiado a nenhum partido político, disse ainda que “o momento de total frustração com a classe política e com as opções que se apresentam no panorama sucessório levou o meu nome a um lugar central na discussão sobre a cadeira mais importante na condução do país […] Mas tenho hoje uma convicção ainda mais vívida e forte de que serei muito mais útil e potente para ajudar meu país e o nosso povo a se mover para um lugar mais digno, ocupando outras posições no front nacional”.

A notícia tinha sido antecipada neste domingo, 26, pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. Na última quinta-feira, 23, o jornal O Estado de S.Paulo publicou em sua manchete uma pesquisa mostrando que a aprovação de Huck tinha crescido 17 pontos percentuais em dois meses, passando de 43% para 60%.

Fontes:

O Globo - Luciano Huck confirma que não será candidato à Presidência em 2018