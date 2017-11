MINISTRA DOS DIREITOS HUMANOS

Luislinda Valois recua no pedido de salário de R$ 61 mil A ministra dos Direitos Humanos Luislinda Valois (PSDB-BA) criou polêmica ao comparar seu salário de R$ 33,7 mil a trabalho escravo

A ministra dos Direitos Humanos, Luislinda Valois (PSDB-BA), criou polêmica esta semana ao comparar seu trabalho como ministra à escravidão.

Em um pedido enviado ao governo federal, Luislinda criticou sua remuneração de R$ 33,7 mil mensais. Ao longo de 207 páginas, a petição exigia que o salário de Luislinda fosse somado à aposentadoria que a ministra recebe como desembargadora, o que totalizaria um rendimento bruto mensal de R$ 61,4 mil.

No documento, Luislinda critica a lei que estabelece o teto do funcionalismo público em R$ 33.763, o equivalente ao salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). A ministra afirma que sua situação “sem sombra de dúvidas, se assemelha ao trabalho escravo, o que também é rejeitado, peremptoriamente, pela legislação brasileira desde os idos de 1888 com a Lei da Abolição da Escravatura”.

O pedido teve uma forte repercussão negativa frente à opinião pública, e, na última quinta-feira, 2, Luislinda anunciou por meio de sua assessoria que desistiu da ação.

Luislinda considera sua situação em Brasília injusta. Sua queixa é o fato de, por já receber uma aposentadoria de R$ 30.471,10, seu salário como ministra fica em R$ 3.292 para não ultrapassar o teto do funcionalismo público.

Em entrevista a uma rádio gaúcha, antes de anunciar que desistiu da petição, ela defendeu seu pedido. “Recebo aposentadoria porque trabalhei mais de 50 anos e paguei todas as minhas obrigações previdenciárias. Isso não se discute porque é direito adquirido. Moro em Brasília, trabalho de 12 a 14 horas por dia, de segunda a segunda, e recebo um salário (de ministra) de menos de R$ 3 mil. O Brasil está sendo justo comigo? Citei a escravidão porque (na época) não se tinha salário nem nada. Fiz alusão a um fato histórico”.

Sobre as críticas que recebeu por citar a escravidão, a ministra disse que tem contas para pagar e quer “uma vida um pouco mais digna” e “um salário mais justo” pela função que exerce. “Como vou comer, beber e calçar? Só no meu IPTU em Brasília pago mais de R$ 1 mil. E tenho meu apartamento em Salvador, que pago uma pessoa para cuidar. Sou aposentada, poderia me vestir de qualquer jeito e sair de chinelo na rua, mas, como ministra de Estado, não me permito andar dessa forma”.

Mesmo tendo desistido do requerimento, a ministra teve a imagem abalada por conta do pedido. Isso porque o Código Penal define como trabalho análogo à escravidão aquele que submete a pessoa a condições degradantes, jornada exaustiva, trabalho forçado, cerceamento de locomoção e servidão por dívida. Luislinda, além da remuneração mensal de R$ 33,7 mil, tem, segundo o jornal Globo, uma série de benefícios, que incluem carro com motorista, jato da FAB, cartão corporativo e imóvel funcional. Além disso a ministra recebe diárias em Brasília, que, somente neste ano, já chegaram a R$ 45,098 mil. Ela também recebeu, em junho, R$ 15 mil a mais pelo Tribunal de Justiça da Bahia relacionados a uma vantagem paga a servidores daquela estado.

Além disso, no texto do pedido, Luislinda confundiu o número da lei imperial que determinou o fim da escravidão. A ministra diz no documento que a Lei Áurea é de número 3533, quando na verdade a lei sancionada pela princesa Isabel em 13 de maio de 1888 é a 3353.

Trajetória

Luislinda Valois foi alçada ao cargo de ministra dos Direitos Humanos do governo Michel Temer em fevereiro deste ano. Sua trajetória, até então, era elogiada e ela recebeu diferentes prêmios por sua atuação em prol da inclusão social de afrodescendentes.

Nascida em 20 de janeiro de 1942, ela diz que decidiu se tornar juíza ainda criança, após ter sido alvo de discriminação social e racial por um professor. Anos mais tarde, ela se formou em Direito e, em 1984, se tornou a primeira juíza negra do país. Em 2011, passou no concurso para desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia. Posteriormente, em 2014, foi promovida a secretária de Promoção da Igualdade Racial do Ministério da Justiça. O site oficial do PSDB descreve Luislinda como uma pessoa sempre engajada no combate às desigualdades.