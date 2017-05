DEPOIMENTO

Lula: carona grátis de jatinho a Curitiba custou caro Avião que levou Lula está registrado em nome de empresa de ex-ministro que foi investigada por injetar recursos em esquema montado por Marcos Valério

De um total esperado de 60 mil manifestantes convocados para aguardar a chegada de Lula a Curitiba para depor diante do juiz federal Sérgio Moro, somente cerca de 7 mil se deslocaram de ônibus até a capital paranaense. Isso porque o dinheiro repassado pelo Partido dos Trabalhadores a alguns sindicatos simplesmente desapareceu. Lula, por sua vez, se deslocou para Curitiba no esquema 0800 a bordo de um Cessna 525, prefixo PR-BIR, pertencente à Samos Ltda – a holding de um conglomerado de negócios do empresário Walfrido Mares Guia.

Para quem não está ligando o nome à pessoa, Mares Guia foi ministro de Turismo – e depois ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI) – durante o Governo Lula. Ele é apontado como um dos idealizadores do mensalão mineiro – escândalo de peculato e lavagem de dinheiro que ocorreu durante a campanha para a reeleição de Eduardo Azeredo (PSDB-MG).

A Samos Participações Ltda. é uma holding que teve quebrados seus sigilos bancário e fiscal durante as investigações do esquema de corrupção operado por Marcos Valério em Minas Gerais.

A teoria do almoço grátis

Diz a sabedoria popular que não existe almoço grátis. O mesmo se aplica a caronas de avião. Mares Guia foi o fundador da Kroton Educacional, que se tornou a maior empresa privada no ramo da educação no Brasil justamente no período em que Mares Guia ocupava as pastas. A dívida com Lula é muito maior que um simples passeio de avião.

A Kroton conta hoje com 1,5 milhão de estudantes inscritos, outros 290 mil na educação básica em 127 campi e 726 polos divididos entre onze marcas educacionais distribuídas pelo território brasileiro. A tentativa de alcançar o status de oligopólio – com a fusão entre a Kroton e a Estácio, estimada em R$ 28 bilhões – esbarrou no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e permanece em banho-maria.

Mares Guia não se deu conta de que a carona custaria tão caro. O contraste entre o transporte usado por Lula e seus fiéis seguidores chamou a atenção de todo o país. Depois de desdenhar o tríplex do Guarujá – apontando-o como uma versão do “Minha casa minha vida” – o ex-presidente também se recusa a fazer traslados em aviões de carreira.

“Exacerbou-se”, como diria o personagem Sebá – o último exilado em Paris – de Jô Soares.