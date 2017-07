GRITA BRASIL

Lula, a casa caiu! Lula, o injustiçado, vai dar seu show

Enquanto o presidente Michel Temer tenta sobreviver em seu pífio governo a todo custo utilizando-se de seus subterfúgios para ganhar tempo e com isso tentar chegar em 2018 ainda como presidente, o juiz Sérgio Moro condena o ex-presidente Lula a nove anos e seis meses de prisão.

Temos então uma situação sui generis. Um ex-presidente condenado e outro em vias de ser condenado também. Ambos pelos mesmos crimes. Se formos analisar é algo que só pode acontecer no Brasil mesmo. Um país medíocre, com políticos medíocres e um povo que vota de forma medíocre.

Talvez, eu repito, talvez nas próximas eleições tenhamos a prova de que o “basta” incorporou mesmo na cabeça dos eleitores. Dos que ficaram, é óbvio. Pois nunca se viu tanta gente abandonando o barco. E eu bato palmas para esses heróis.

Mas tomara mesmo que esse “basta” prevaleça nas próximas eleições. Que possamos começar a limpar Brasília e a Casa do Povo.

A repercussão da condenação de Lula deve ser agora um dos assuntos mais falados nas redes sociais. Virou manchete pelo mundo e com isso jogou mais lama em nosso país. Que vergonha de ser brasileiro. De verdade. Vergonha como eu nunca senti.

Ainda não li nada do que foi escrito sobre essa condenação, só li mesmo algumas manchetes. Estou curioso para ouvir o pronunciamento de Lula. Já mandei até comprar caixas de lenços de papel, pois acho que vou chorar de emoção. Pois com certeza o teatro vai começar.

Lula, o injustiçado, vai dar seu show. Vai convocar o povo que acredita nele e vai tentar sei lá o que. Mas digo a esses seus seguidores doentios: acabou, a casa caiu. O mito — na cabeça de vocês — é isso mesmo. Um ladrão que comandou uma das maiores quadrilhas de todos os tempos e que ajudou para estarmos hoje onde estamos: no limbo. Para não falar algo mais forte e pertinente. Mas limbo tá bom.

Aí você vai me perguntar se eu estou feliz: “E aí, está feliz agora?”. Eu respondo: Muito. Não estou me contendo dentro de mim. E por um simples motivo: justiça. E ao mesmo tempo estou triste por ver nosso país nas páginas policias.

É claro que Lula não vai amanhã pra cadeia. Ele poderá recorrer em liberdade. Mas a melhor das melhores notícias é a interdição de Lula a ocupar cargos públicos por 19 anos. Mas só será maravilhosa se realmente a sentença for confirmada nas instâncias superiores. Se for, sua vida política acabou. Não teremos mais Lula candidato que iria mudar o país em 2018. Estaremos livres de suas garras.

A página da história ainda não foi virada. Mas essa história ruma para um final feliz para um país que se viu encurralado antes por uma quadrilha petista e que hoje se encontra encurralado por outra quadrilha peemedebista, com suas ramificações é óbvio, mas que ainda deixam marcas permanentes em nossas vidas.

É óbvio também que a corrupção aqui no Brasil não irá acabar. Ela nunca irá acabar. Não podemos pretender que isso aconteça. Não vivemos num mundo encantado. Nosso mundo é real. Mas tenho (quase) certeza que a corrupção irá diminuir. As pessoas serão mais contidas. Não vão mais exigir o bolo inteiro. Irão se contentar com uma ou duas fatias do bolo. Mas nem por isso devemos fechar nossos olhos.

A condenação, a primeira, de um ex-presidente deve servir como o marco zero de alguma mudança.

Peço a Deus que os homens de preto não fujam de seu papel. Que tenham coragem de condenar sim, coragem de tornar o réu inelegível, de mostrar que eles não têm medo de ninguém, e que eles buscam um país melhor. Um país mais justo.

É claro que os defensores de Lula irão fazer barulho, falarão de injustiça, de perseguição, mas isso não deve nos intimidar. Muito pelo contrário, nos deve dar força para prosseguirmos com nossa limpeza, para prosseguirmos determinados em fazer cada um desses marginais pagarem pelos seus crimes.

Espero sinceramente que a prisão de Lula seja um fato. Pode até demorar ainda um pouco, mas que venha. Antes tarde do que nunca.

Salve as baleias. Não jogue lixo no chão. E continuem chamando meu agora Cabify. Ou pode ser meu Uber mesmo.