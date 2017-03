NOVO DEPOIMENTO

Lula chama Delcídio de mentiroso e diz que é ‘vítima de massacre’ Ex-presidente é interrogado por suposta tentativa de obstrução da Lava Jato

Nesta terça-feira, 14, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está sendo interrogado pela Justiça Federal de Brasília como parte da Operação Lava Jato. Em seu depoimento ao juiz federal Ricardo Leite, que começou às 10h12, Lula disse que “é vítima quase que de um massacre”.

O ex-presidente é acusado de tentar comprar o silêncio do ex-diretor da área Internacional da Petrobrás Nestor Cerveró. É a primeira vez que o petista senta no banco dos réus da Lava Jato.

Além de Lula, a ação tem como réus o pecuarista José Carlos Bumlai, amigo do ex-presidente, o ex-senador Delcídio Amaral, que é um dos delatores da Lava Jato e foi preso em flagrante em novembro de 2015, o banqueiro André Santos Esteves, Diogo Ferreira Rodriguez, ex-assessor de Delcídio, o advogado Edson Siqueira Ribeiro Filho, e o filho de Bumlai, Maurício Barros Bumlai. São todos acusados de “agirem irregularmente para atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato”.

Originalmente, o depoimento de Lula estava marcado para o dia 17 de fevereiro. Depois da morte de sua esposa, Marisa Letícia, no dia 3 daquele mês, o juiz adiou o depoimento para o dia 14 de março.

Segundo o jornal Folha, em seu depoimento, Lula negou a acusação feita por Delcídio Amaral, delator e ex-senador, de que ele teria tentado interferir na delação premiada de Cerveró. “Os dados são falsos”, disse.

“Doutor, só tem um brasileiro que podia ter medo de um depoimento do Cerveró, pela relação dele, que é o Delcídio. Eu não tinha relação com o Cerveró. Eu não tive medo. O Delcídio contou uma inverdade nesse processo”.

Questionado sobre a motivação de Delcído para mentir, Lula disse que pode ter sido por tê-lo chamado de “imbecil” quando vazou a gravação em que Delcídio diz que procuraria ministros do STF para soltar Cerveró.

“Não sei o que o Delcídio resolveu fazer com isso, certamente depois de presos alguns dias a pessoa resolve jogar a culpa nos outros. Eu tive uma reação que eu sei que ele não gostou […] Ele ficou chateado porque eu o chamei de imbecil”, disse Lula, segunda informações da Folha. A imprensa pode acompanhar o depoimento por dois monitores de vídeo.

Por causa da audiência, foram feitas mudanças no trânsito no entorno do prédio da Justiça Federal em Brasília. Segundo a Assessoria de Imprensa da Justiça, desde o início da manhã, a W2 Norte (na extensão Pão de Açúcar – Justiça Federal – até a Harley Davidson) estará interditada para o tráfego de veículos. Até a publicação deste reportagem não houve relatos de tumulto ou aglomeração de militantes no entorno.

Lula deve prestar um segundo depoimento no dia 3 de maio, em Curitiba, com o juiz federal Sérgio Moro. No processo que corre na 13ª Vara Federal em Curitiba o petista é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O Ministério Público Federal sustenta que Lula recebeu R$ 3,7 milhões em benefício próprio – de um valor de R$ 87 milhões de corrupção – da empreiteira OAS, entre 2006 e 2012. As acusações contra Lula são relativas ao suposto recebimento de vantagens ilícitas da empreiteira OAS por meio de um triplex no Guarujá, no litoral de São Paulo, e ao armazenamento de bens do acervo presidencial, mantido pela Granero de 2011 a 2016.

