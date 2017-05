LULA X MORO

Lula denuncia Sérgio Moro no Conselho Nacional de Justiça Defesa de Lula pede que o CNJ notifique Sérgio Moro por vetar gravação independente de depoimento do ex-presidente ao juiz federal

Um dia antes do depoimento ao juiz federal Sérgio Moro, a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva entrou com uma reclamação disciplinar conta o juiz no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Na petição, também assinada por Lula, os advogados pedem providências sobre a decisão de Moro de proibir a gravação independente da audiência.

Os advogados Cristiano Zanin e Roberto Teixeira pedem que o juiz federal seja notificado para prestar informações no prazo de 15 dias, “sem prejuízo de outras diligências necessárias para apurar as verossimilhanças da imputação”. Eles pedem ainda que “sejam adotadas as medidas previstas no Regimento Interno do CNJ, com a eventual imposição de sanções disciplinares” a Moro.

A defesa de Lula pede ao Corregedor Nacional de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, que ele proponha ao plenário do CNJ uma investigação de processo administrativo disciplinar, caso considere os argumentos suficientes. Caso contrário, o corregedor vai instaurar uma sindicância para “investigação dos fatos”.

Antes da audiência, a defesa do ex-presidente havia solicitado uma autorização para a gravação de áudio e vídeo paralela a da Justiça Federal, alegando princípio da publicidade e da ampla defesa. Após o juiz recusar o pedido, os advogados entraram com recursos no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) e no Superior Tribunal de Justiça (STJ), que também foram negados.

Na ocasião em que negou o pedido, Moro alegou que Lula e seus advogados pretendiam tornar a audiência “em um evento político-partidário”. Com isso, a defesa de Lula disse que o juiz desrespeitou a dignidade profissional dos advogados.

Lula já fez reclamação contra Moro

A defesa de Lula já havia protocolado outra reclamação contra o juiz Sérgio Moro em 9 de dezembro do ano passado. Na ocasião, alegaram que o juiz federal “fez juízo negativo de valor em relação a sua esposa [a ex-primeira-dama Marisa Letícia] e disseminou inverdades com o intuito de prejudicar sua imagem perante a opinião pública”.

O juiz Sergio Moro já respondeu a sete requerimentos do CNJ, sendo duas delas argumentando que ele “agiu com abuso de poder e extrapola sua função constitucional de juiz em processos da Operação Lava-Jato”. Todos eles foram arquivados pela corregedoria do conselho.

Fontes:

O Globo-Ex-presidente Lula denuncia Sergio Moro no Conselho Nacional de Justiça