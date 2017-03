LIDERANÇA DO PT

Lula deve se candidatar à presidência do PT Apontado como o principal nome para reconstruir o PT, Lula deve concorrer à liderança do partido. Candidatura presidencial em 2018 ganha força

Atendendo ao apelo de dirigentes partidários e sindicalistas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá concorrer à presidência do PT. De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, o ex-presidente é tratado internamente como o único capaz de reunificar o partido.

O jornal ainda indica que Lula foi convencido de que qualquer outro nome poderia aumentar a disputa interna e que seu nome conta com o apoio de lideranças do partido. Dessa forma, o ex-presidente concordou, em uma reunião realizada na semana passada, que sua candidatura seja apresentada às diversas correntes do PT e que não seja endossada apenas pela sua, a CNB (Construindo um Novo Brasil).

Entretanto, alguns membros do partido, como Valter Pomar (Articulação de Esquerda), não abrem mão de uma candidatura própria. O senador Lindbergh Farias (RJ) também concorrerá, embora seus principais apoiadores defendam que Lula esteja à frente do partido.

A candidatura à liderança do PT alimenta a especulação de que Lula seria o principal nome do partido para concorrer à presidência do país nas eleições de 2018. “Lula é o Plano A do PT para 2018, mas ainda não se tem certeza se ele vai querer ser candidato. Seus últimos movimentos indicam que sim. Lula pediu a economistas sugestões para um programa econômico que sirva de contraponto ao projeto econômico do governo”, afirma o colunista Raymundo Costa, do jornal Valor Econômico.

Apesar do apoio, Lula vinha resistindo à candidatura devido ao fato de ser alvo de investigação da Justiça Federal nas operações Zelotes e Lava Jato. O ex-presidente alegava que, com ele à frente do PT, o partido seria alvejado cada vez que viesse à tona uma etapa dos processos. Entretanto, aliados de Lula garantem que o partido já sofre esse revés.

Dirigentes do Instituto Lula também relutam contra à candidatura do ex-presidente, afirmando que ele ficará com uma agenda burocrática muito cheia e que ele deveria se concentrar na sua defesa judicial e em uma eventual campanha presidencial. Petistas contrários ainda apontam que a instituição, que enfrenta crise financeira e foi citada em esquemas de corrupção, se enfraqueça ainda mais na ausência de Lula.

Pesando a favor da candidatura está um elemento pessoal do ex-presidente: a vontade da ex-primeira-dama Marisa Letícia, que morreu após um AVC em fevereiro deste ano. Ela queria que Lula reassumisse o controle da sigla para se fortalecer para concorrer à presidência em 2018.

