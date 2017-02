INQUÉRITO

Dilma, Lula e Mercadante tentaram obstruir Lava Jato, diz PF Embora considere que 'o conjunto probatório é suficiente', PF não indiciou Lula, Dilma e Mercadante formalmente

Em um relatório de 47 páginas entregue ao Supremo Tribunal Federal (STF), a Polícia Federal (PF) afirma que o ex-presidente Lula, a ex-presidente Dilma Rousseff e o ex-ministro Aloizio Mercadante provocaram “embaraços ao avanço das investigações da Operação Lava Jato”. A informação é do jornal O Estado de S.Paulo.

A PF atribui aos três o crime de obstrução de Justiça. A Mercadante também é imputado o crime de tráfico de influência.

O delegado Marlon Oliveira Cajado dos Santos, do Grupo de Inquéritos da Lava Jato no STF, sugere que Lula, Dilma e Mercadante sejam denunciados criminalmente, mas em primeiro grau judicial, no âmbito da Justiça Federal do Distrito Federal, uma vez que nenhum dos três detém foro privilegiado.

O inquérito da PF foi enviado na semana passada ao ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF, e ao procurador-geral da República, Rodrigo Janot.

Embora considere que “o conjunto probatório é suficiente”, a Polícia Federal não indiciou Lula, Dilma e Mercadante formalmente.

Em seu relatório, a PF concluiu que, ao nomear Lula ministro-chefe da Casa Civil no ano passado, a então presidente Dilma e Lula provocaram “embaraço ao avanço da investigação da Operação Lava Jato”.

Já no caso de Mercadante, a PF entendeu, com base em um conversa gravada entre o ex-ministro e o ex-assessor de imprensa do ex-senador Delcídio Amaral, que Mercadante demonstrou empenho em barrar a delação premiada do ex-senador.

A PF também investigou outro episódio emblemático da Lava Jato: a indicação do ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), envolvendo o ex-presidente do tribunal, ministro Francisco Falcão. Neste caso, o delegado da PF sugeriu o desmembramento dos autos porque ambos detêm foro privilegiado no STF.

Em nota, a defesa do ex-presidente Lula afirmou que a conclusão da PF “é desprovida de qualquer fundamento jurídico”, ressaltando ainda que “o ato do delegado Federal Marlon Cajado se soma a diversas outras iniciativas de agentes públicos que perseguem Lula por meio do uso indevido da lei e dos procedimentos jurídicos”.

Já a defesa da ex-presidente Dilma afirmou que o relatório da PF “tem caráter burocrático-administrativo” e que o documento “apenas externa a opinião de um delegado”.

O advogado que defende Aloizio Mercadante disse que o ex-ministro recebeu com “surpresa a manifestação policial” e ainda que os diálogos gravados “não retratam qualquer tentativa de obstrução da Justiça, mas um gesto de apoio pessoal”.

Fontes:

O Estado de S.Paulo - PF diz que Lula, Dilma e Mercadante tramaram contra Lava Jato