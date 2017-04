SEMINÁRIO DO PT

Lula diz que ‘país está desgovernado’ 'Esse país não precisa ter uma pessoa ocupando um cargo indevidamente dizendo que não tem popularidade, mas tem voto no Congresso Nacional', afirmou ex-presidente em seminário do PT

Em discurso em um seminário promovido pelo PT nesta segunda-feira, 24, o ex-presidente Lula afirmou que o Brasil “está desgovernado” e criticou o governo Temer.

“Esse país está desgovernado. Esse país não precisa ter uma pessoa ocupando um cargo indevidamente dizendo que não tem popularidade, mas tem voto no Congresso Nacional. Esse país não pode ser governado do ponto de vista legal, ‘eu tenho maioria eu aprovo o que eu quero’. A solução que nós queremos depende de um outro fator, de uma coisa chamada credibilidade. E credibilidade depende de outra coisa: voto popular. Se eles quiserem resolver o problema desse país, eles vão dizer: ‘nós temos que abrir uma eleição direta, temos que antecipar. O povo não vai aguentar até 2018. A fome tem pressa. O desempregado tem pressa de arranjar um emprego”, disse o ex-presidente.

Durante o seminário, intitulado “Estratégias para a economia brasileira: desenvolvimento, soberania, inclusão”, Lula também falou sobre a Operação Lava Jato e ressaltou que “está chegando a hora de parar com falatório e mostrar prova. Tem que aparecer em cima do papel. Eu quero que eles mostrem um real numa conta minha fora desse país ou indevido”.

O ex-presidente falou ainda sobre as instituições brasileiras e se queixou da exposição negativa que a imprensa tem lhe dedicado: “Para a gente voltar a funcionar, nós precisamos ter um Poder Executivo que seja Executivo e que governe o país pensando no povo. Nós temos que tem um Legislativo que volte a legislar. Nós temos que ter uma Suprema Corte que garanta a nossa Constituição para que as coisas sejam respeitadas. Nós temos uma Polícia Federal, que é para investigar e abrir inquérito. Nós temos um Ministério Público, que é para investigar quando o inquérito estiver pronto. E nós temos o Poder Judiciário, que é para julgar. O que acontece agora é que está tudo uma mistureba. Ninguém sabe quem faz o quê. E tem a imprensa coordenando o processo. É a imprensa que diz quem é bandido, quem vai ser culpado, quem é a lista, quem não é a lista”.