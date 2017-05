NESTA DATA

Lula é libertado pelo DOPS Em 20 de maio de 1980, 31 dias após ser preso, o então líder sindical Luiz Inácio da Silva é libertado pelo DOPS

No dia 19 de abril de 1980, o então líder sindical do ABC Paulista Luiz Inácio Lula da Silva foi preso pelo DOPS, a polícia política do regime militar, sob a acusação de “ferir a Lei de Segurança Nacional”. À época, Lula era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema e seu envolvimento na chamada “Greve dos 41 Dias”, maior paralisação de trabalhadores brasileiros até então, chamou a atenção das autoridades.

Os trabalhadores do ABC Paulista pediam salários mais altos e mais direitos trabalhistas. Foi durante o movimento grevista que surgiu a ideia de fundar um partido que representasse os trabalhadores. Naquele mesmo ano, Lula, junto a outros sindicalistas, intelectuais e representantes de movimentos sociais e católicos militantes formaram o Partido dos Trabalhadores (PT), do qual Lula foi o primeiro presidente.

No dia 5 de maio, Lula e outros líderes sindicais presos no Dops paulista fizeram uma greve de fome para pressionar pela retomada das negociações trabalhistas. A greve durou somente seis dias e não teve êxito, resultando apenas em demissões sumárias e forte repressão policial.

Em 12 de maio, a mãe de Lula, D. Lindu, morreu de câncer. No dia seguinte, Lula foi escoltado por policiais ao enterro da mãe, onde foi recepcionado por 2 mil trabalhadores solidários.

Lula foi libertado em 20 de maio de 1980, 31 dias após ser preso. No ano seguinte, foi condenado a 3 anos e 6 meses de prisão por incitação à desordem coletiva, mas recorreu da sentença e foi absolvido pelo Superior Tribunal Militar.

