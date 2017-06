ELEIÇÃO PRESIDENCIAL

Lula lidera pesquisa Datafolha para eleição de 2018 Marina Silva e Jair Bolsonaro aparecem empatados na segunda posição

Uma pesquisa do Instituto Datafolha divulgada nesta segunda-feira, 26, pelo jornal Folha de S.Paulo sobre a disputa presidencial de 2018 aponta que o ex-presidente Lula (PT) mantém a liderança, com 29% a 30% das intenções de voto.

Marina Silva (Rede) e Jair Bolsonaro (PSC) aparecem empatados em segundo lugar, com 15% e 16%, respectivamente. A pesquisa mostra que Bolsonaro vem ganhando apoio. O deputado federal tinha 8% das intenções de voto em dezembro do ano passado. Em abril, passou para 14% e agora aparece com 16% — esses números foram obtidos em um cenário em que Geraldo Alckmin é o candidato do PSDB à presidência.

Em seguida, surge o nome do ex-ministro do STF Joaquim Barbosa (sem partido), com 11% das intenções de voto, seguido pelo tucano Geraldo Alckmin, com 8%. A rejeição ao governador de São Paulo aumentou, no entanto, para 34%, ficando atrás apenas da de Lula.

O ex-presidente Lula ganha de Bolsonaro e dos tucanos Alckmin e João Doria em um eventual segundo turno. Lula empata com Marina e com o juiz federal Sérgio Moro (sem partido) na margem de erro de dois pontos percentuais (para mais ou para menos) da pesquisa. Já Marina ganha de Bolsonaro e de Ciro Gomes (PDT), e empata com Alckmin e com Doria.

Apesar de ser acusado de corrupção e organização criminosa na Lava Jato, o ex-presidente Lula, que nega todas as acusações, ganha em todas as simulações de primeiro turno da pesquisa Datafolha.

Em um cenário em que Lula não participa da disputa presidencial de 2018, a competição fica mais acirrada. Marina aparece com 22% das intenções de voto, seguida por Bolsonaro, com 16%, e Joaquim Barbosa, com 12% a 13%.

No caso de uma disputa apenas entre nomes não citados na Lava Jato, Marina continua na frente, com 27%, seguida por Bolsonaro, com 18%, Doria, com 14%, e Ciro, com 12%.

Os nomes de Michel Temer (PMDB) e Aécio neves (PSDB) não foram incluídos no levantamento feito entre os dias 21 e 23 de junho, que contou com a participação de 2.771 pessoas em 194 cidades brasileiras.

Ainda de acordo com a pesquisa, 59% dos entrevistados não têm preferência por partido político.

Fontes:

Folha de S.Paulo - Lula lidera, e 2º lugar tem empate de Bolsonaro e Marina, diz Datafolha