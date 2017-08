COLUNA ESPLANADA

Lula pé no chão Ex-presidente desdenhou de jatinhos e vai percorrer de carro centenas de quilômetros da Bahia ao Maranhão até o fim do mês

Condenado em 1ª instância na Justiça Federal e com risco de ser limado da disputa presidencial, Lula da Silva não se intimidou e preparou reedição da Caravana da Cidadania pelo Nordeste. Ele está pé no chão, literalmente. Desdenhou de jatinhos e vai percorrer de carro centenas de quilômetros da Bahia ao Maranhão até o fim do mês. É

campanha pura, com comícios disfarçados em “Atos” em capitais e interior. Vai almoçar em boteco de estrada e em ônibus, e em alguns trechos percorrer até 500 km por dia.

Subindo o sertão

A agenda começa em Feira de Santana, Bahia, dia 17; depois Cruz das Almas (18), São Francisco do Conde (19) e Salvador. Dia 20 em Estância e Aracaju. E vai subindo.

Seu doutor

No caminho, Lula da Silva vai ser homenageado com nada menos que quatro títulos de Doutor Honoris Causa, alguns de universidades que fundou como presidente do Brasil.

Povo indiferente

A eleição para governador no Amazonas bateu na trave. Quase 1,5 milhão de eleitores — metade do eleitorado — deu de ombros: 850 mil votos inválidos e 569 mil abstenções.

Rombo estrutural

A Previ, o fundo de pensão do BB, entrou na Justiça contra a Odebrecht por causa de problemas em obras no resort Costa do Sauípe (BA), onde são sócios. O problema é que a ação demorou muito tempo a ser peticionada, e ainda protocolada no foro errado — mostrou a empreiteira. Quando os advogados do fundo entraram no foro certo… o prazo

prescreveu…

Placa histórica

Cantamos a bola de que o quiprocó ia dar ‘cadeia’. O MP Federal da Paraíba abriu investigação: como a placa da nova sede foi grafada com “Edifícil”? A assessoria informa que a arte saiu correta para a gráfica — que entregou ontem a placa corrigida.

Alô STF…

Roberto Jefferson vai entrar na Frente Nacional Contra a Liberação da Maconha e da Cocaína, iniciativa do deputado estadual Campos Machado (SP). O grupo apartidário tenta pressionar os ministros do STF sobre o julgamento da inconstitucionalidade do artigo 28 da lei 11.343. O placar atual é 3 a 0 a favor da descriminalização.

…Te cuida

Dentre as ações, é articulada uma instrumentalização de prefeitos e vereadores para enviarem moções de repúdio ao Supremo.

Tribunal do Povo

Ofício 583/2017 do procurador Alexandre Schneider, assinado digitalmente, chegou à procuradora-chefe do MPF no Paraná, Paula Conti Thá, avisando que advogados de ‘lavajatianos’ vão promover dia 11 ato em Curitiba simulando um ‘Tribunal do Povo — O Julgamento da Lava Jato’, com o intuito de confundir a opinião popular.

É o jogo

Citado no documento, o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, foi consultado, reconhece que haverá sim o evento, mas não entende a posição do procurador e conclamou os advogados a defenderem o direito do contraditório. Não encontramos o procurador Schneider até o fechamento da Coluna.

Grita geral

O Unacon Sindical acionou o Ministério do Planejamento para que explique o boato (ou verdade) de que o Governo vai adiar o pagamento das parcelas de 2018 e 2019 do reajuste salarial dos servidores federais. Aponta crime de responsabilidade.

Gleisi

A Coluna errou com a senadora Gleisi (PT-PR) e pede desculpas. Não existe o Twitter — armação de inimigos — em que ela debocha de adversários e vangloria Maduro, da Venezuela. O fake circula nos grupos de whatsapp até de petistas do Congresso.

Lacerda

A Coluna fez um tutu azedo com os personagens na edição da nota. Trocamos a ordem dos nomes. Ao contrário do publicado, Marcio Lacerda mantém o comando do diretório municipal do PSB, e desbancou o grupo de Júlio Delgado.

Raios x da pedofilia

O delegado da PF Clayton Bezerra lança em Brasília, na Academia Nacional de Polícia, o livro ‘Pedofilia, repressão aos crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes’ (Ed. Mallet, 246 páginas). Com 8 volumes, o livro foi escrito em parceria com outros delegados e advogados com prefácio do senador Magno Malta.

Ponto Final

Não adianta trocar o nome do partido se o problema é o ser humano — o eleitor e o político.