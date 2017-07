CASO TRIPLEX

Lula tem mais de R$ 9 milhões bloqueados em planos de previdência Juiz Sérgio Moro já confiscou imóveis, veículos e R$ 606,7 mil das contas de Lula

O juiz federal Sérgio Moro pediu que o Banco do Brasil bloqueasse mais de R$ 9 milhões em planos de previdência privada em nome de Lula. O bloqueio ocorreu na última quinta-feira, 20. O juiz já confiscou imóveis, veículos e R$ 606,7 mil das contas de Lula.

As medidas foram tomadas a pedido do Ministério Público Federal com o objetivo de reparar danos à Petrobras. Lula foi condenado, em primeira instância, a nove anos e meio de prisão, no caso do tríplex.

O banco informou que havia dois planos de previdência, um em nome da LILS Palestras Eventos e publicações (R$ 7.190.963,75), cujos depósitos são feitos apenas pelos participantes e não pela empresa (Lula era o beneficiário), e outro individual em nome dele (R$ 1.848.331,34).

Agora que os valores foram bloqueados, eles não podem ser movimentados. No entanto, o confisco só vai acontecer se a sentença final declarar Lula como culpado na ação do tríplex.

Segundo o Globo, a defesa de Lula já recorreu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) contra o bloqueio.

