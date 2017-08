OPERAÇÃO LAVA JATO

Lula vira réu no caso do sítio em Atibaia Além do ex-presidente, outras 12 pessoas também viraram réus na ação penal

O ex-presidente Lula virou réu mais uma vez na Operação Lava Jato. O juiz federal Sérgio Moro aceitou nesta terça-feira, 1°, uma denúncia contra o petista no caso do sítio de Atibaia (SP).

Além do ex-presidente, outras 12 pessoas também viraram réus na ação penal, incluindo o ex-presidente da OAS Léo Pinheiro e o pecuarista José Carlos Bumlai.

Lula agora passa a ser réu em cinco ações, sendo três na Lava Jato, uma na Zelotes e outra na Operação Janus. O ex-presidente foi condenado no mês passado a nove anos e seis meses de prisão no caso do triplex em Guarujá (SP).

No caso do sítio de Atibaia, Lula é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. De acordo com o Ministério Público Federal, a Odebrecht e a OAS pagaram reformas feitas no sítio, que era frequentado pelo ex-presidente e seus familiares, com recursos desviados de contratos superfaturados da Petrobras. Lula é acusado de ser o proprietário do imóvel. O ex-presidente nega, no entanto, que seja dono do imóvel.

Moro afirmou em seu despacho que as provas reunidas permitem, a princípio, concluir que “o ex-presidente comportava-se como proprietário do sítio de Atibaia e que pessoas e empresas envolvidas em acertos de corrupção em contratos da Petrobras custearam reformas na referida propriedade, tendo por propósito beneficiar o ex-presidente”.

O MPF acredita que de 1% a 3% de propinas pagas em contratos assinados entre a Petrobras e as construtoras seriam destinados a Lula e ao PT. O juiz Sérgio Moro entendeu que a denúncia do MPF apresenta “indícios suficientes” de autoria e materialidade e que é “inevitável” “algum aprofundamento na valoração e descrição das provas”. Os réus têm dez dias para apresentarem respostas às acusações.

Fontes:

EBC - Os banqueiros jogam pesado nas Cortes superiores