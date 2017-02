PRECONCEITO

A luta diária contra a gordofobia Três mulheres falam sobre os desafios que passam por conta de seu peso seja na hora de comprar roupas, de passar na roleta ou de ir a consultas

Elas foram a diferentes profissionais de saúde e ouviram a mesma coisa. Seja no dentista ou no oftalmologista, elas ouviram que emagrecer seria a solução para todos os seus problemas. Mas quem são elas? Elas são as gordas. Discriminadas no trabalho, na rua ou em qualquer lugar, elas encontraram voz na internet.

Para começar é preciso dizer que gorda, assim como magra, é um adjetivo qualquer. No entanto, é fácil encontrar a palavra “magra” como um elogio e “gorda” como ofensa. Então, se “gorda” é apenas uma característica física, por que amenizar o adjetivo com seu diminutivo? Kalli Fonseca, 33 anos, do blog Beleza Sem Tamanho, é quem explica isso. Com 1,76 m, ela diz que “gordinha” não é para ela. Mas Kalli sabe muito bem que na cabeça dos outros, “gorda” ainda é ofensa. “Qualquer briga que eu tiver com qualquer pessoa, vão me chamar de gorda. Isso já vem de muitos anos. Eu sei que eu sou gorda. Não tem porque a pessoa me avisar.”

Outra questão importante é a confusão entre o conceito de gordofobia e de pressão estética. Apesar de ser um conceito complicado mesmo dentro do movimento contra gordofobia, segundo Kalli, a pressão estética seria o que toda a pessoa sofre por não se encaixar num padrão, enquanto que a gordofobia seria a perda de direitos por parte dos gordos, como a falta de tamanho das roupas ou o tamanho das roletas dos ônibus que impedem as pessoas gordas de entrar.

Bianca Reis, de 22 anos, mais conhecida como Bee Reis, é dona da For All Types (F.A.T.), marca brasileira de lingeries e biquínis a partir do manequim 46. Ela conta que sua inspiração foi exatamente a sua necessidade e a de outras mulheres de achar roupas com tamanhos maiores. Afinal de contas, segundo ela, o mercado “plus size” ainda é extremamente limitado em termos de tamanho. Por isso, a proposta de sua marca é de não ter limite máximo. “Aos 8 anos tive de ouvir da endocrinologista que se não emagrecesse estaria vivendo de remédio aos 16. A vida inteira não tive nenhum problema de saúde, vivo uma vida saudável e balanceada e peso 135 kg hoje, aos 22 anos. Tive de fazer exames a vida inteira por ser ‘doente’ e tudo isso me fez perceber que não, não sou doente, sou apenas gorda.”

Luiza Junqueira, de 25 anos, do canal de Youtube Tá, Querida!, após perceber que sua infelicidade em relação ao seu corpo não era algo que partia dela, mas que lhe era imposta, resolveu mostrar isso para todos. Ela decidiu transformar seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em algo que fosse “útil e libertador para o maior número possível de pessoas”. Luiza fez o documentário “Gorda”, no qual ouviu três mulheres que sofrem preconceito diariamente. Em um dos depoimentos, a blogueira Claudia GordiVah conta que sofreu anos com um câncer que quase a matou, mas que seu diagnóstico demorou muito mais do que o normal para sair porque não investigavam a fundo o problema, apenas colocavam a culpa no seu peso. “Minha ideia não é dar conta de acabar com o problema com apenas um filme universitário, mas sim dar um pontapé para que comecem a falar mais sobre isso”, explica Luiza.

Segundo o presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro (Socerj), Ricardo Mourilhe, a obesidade é considerada um fator de risco para diversas doenças. No entanto, apenas a perda de peso não é suficiente para resolver os problemas de saúde. “Nenhuma doença é exclusiva do gordo, mas o obeso tem um risco maior causado pela própria obesidade. Uma pessoa magra pode ter as mesmas doenças de um obeso. O Índice de Massa Corporal (IMC) é apenas uma conta da relação do peso e altura e existem correlações de IMC muito elevado ou muito baixo com maior risco de doenças, mas também como parâmetro isolado, não diz muita coisa. Serve como um número para controle do peso”.

A psicanalista Joana Novaes, coordenadora do Núcleo de Doenças da Beleza da PUC-Rio, contextualiza a questão que, academicamente, é chamado de lipofobia. “O fenômeno mais evidente que gera essa intolerância às pessoas gordas no imaginário social chama-se moralização da beleza. Este fenômeno já foi identificado há décadas. Na década de 1970, o sociólogo [Jean] Baudrillard, pensador contemporâneo bastante pessimista, dialogando com Guy Debord, sobre a ‘Sociedade do Espetáculo’, apontou para uma faceta de um discurso dominante que responsabiliza o sujeito pela própria aparência. Ou seja, você torna a discriminação em relação à gordura socialmente validada, como se dissesse que a pessoa está daquele jeito porque quer.”

Joana explica que além da gordura ser vista como um sinônimo de má gestão do corpo, essa aparência também é erroneamente interpretada como um problema de caráter, como já apontava Baudrillard na década de 1970. “É como se enxergassem o gordo como preguiçoso, desleixado, pária. É com este contexto social que as pessoas gordas são discriminadas com tanta ferocidade.”

Independente do peso, somos todos iguais e por isso merecemos o mesmo respeito. Kalli, Bianca e Luiza são apenas três mulheres, mas existem várias outras que não precisam de uma “dica” de dieta.