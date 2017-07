SUCESSOR AO PLANALTO

Maia já trata queda de Temer como ‘irreversível’ Presidente da Câmara é sucessor imediato ao comando do país em caso de afastamento de Temer

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), já trata como irreversível a queda do presidente Michel Temer em reuniões privadas com diversos interlocutores. A informação é do jornal Folha de S.Paulo.

Leia também: Câmara dá largada a possível afastamento de Temer

Maia, sucessor imediato ao comando do país em caso de afastamento do presidente Michel Temer, se encontrou com diversos parlamentares da base aliada neste final de semana em sua residência oficial.

Em declaração à Folha, um dos parlamentares contou que Maia afirmou ter dito a Temer que ele poderá sobreviver à votação no plenário da Câmara em relação à primeira denúncia apresentada pelo PGR, Rodrigo Janot, mas que certamente sucumbiria quando a segunda acusação chegasse à Casa.

Em jantar na noite de domingo, 9, em sua residência, Maia contou a deputados, ministros e líderes de partidos como foi sua conversa com Michel Temer, também neste domingo, relatou um almoço que teve com o vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Globo, Paulo Tonet, e teria assegurado ainda o fim do governo Temer.

Fontes:

Folha de S.Paulo - Em reuniões privadas, Maia dá como irreversível queda de Temer