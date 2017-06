CONHECIMENTO FINANCEIRO

Mais de metade dos estudantes brasileiros não tem conhecimento financeiro básico Segundo relatório da OCDE, cerca de 53% dos estudantes brasileiros de até 15 anos não tem noções básicas de economia

Um estudo publicado na quarta-feira, 30, pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) revelou que mais da metade dos alunos brasileiros não tem conhecimentos financeiros básicos. O país ficou em último lugar entre os 15 países analisados no estudo.

O estudo “Cultura Financeira dos Estudantes”, que corresponde ao quarto volume dos resultados do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa), feito em 2015, analisou a habilidade estudantes de 15 anos em situações do cotidiano relacionadas a questões e decisões financeiras. Nele, o conhecimento financeiro é dividido em cinco níveis que envolvem desde a gestão de uma conta bancária até questões mais complexas, como o cálculo do Imposto de Renda.

De acordo com o relatório, cerca de 53% dos alunos brasileiros na faixa de 15 anos ficaram abaixo do nível de conhecimentos financeiros mínimos, atrás de Peru (48%) e Chile (35%). A melhor média foi registrada nas províncias de Pequim, Xangai, Jiangsu e Guangdong – apenas 9% ficaram abaixo do nível básico de conhecimento financeiro.

O resultado brasileiro está bem abaixo da média geral dos países membros da OCDE (que o Brasil não faz parte), que foi de 22%. “Estes alunos não conseguem perceber como funciona um simples orçamento ou entender a relação entre o que custa comprar um veículo e as despesas envolvidas nessa compra”, indicou o secretário-geral da OCDE, o mexicano Ángel Gurría.

Conhecimentos complexos

Já em relação a questões mais complexas, somente 3% dos estudantes brasileiros atingiram o nível mais alto de conhecimento econômico.

Segundo a entidade, alunos no nível máximo são capazes de compreender questões como custos de uma operação ou ganhos com uma transação e têm conhecimentos mais amplos desse cenário, incluindo temas como o Imposto de Renda. “Isso sugere que estudantes com cultura financeira podem ser mais capazes de reconhecer o valor de investir em seu capital humano e financeiro”, diz o estudo.

O melhor desempenho nesse quesito também foi registrado na China – um terço dos alunos no nível máximo.

Em uma tentativa de disseminar a educação financeira nas escolas, o governo brasileiro chegou a lançar no período 2010-2011 um projeto piloto em 800 escolas secundárias de seis estados.

