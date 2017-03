EDUCAÇÃO INFANTIL

Mais de 70% das crianças brasileiras de até 4 anos não frequentam escola Brasil tem 7,7 milhões de crianças sem matrícula na educação infantil

De acordo com informações do suplemento “Aspectos dos cuidados da crianças de menos de 4 anos de idade”, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), apenas 25,6% das 10,3 milhões de crianças brasileiras menores de quatro anos frequentavam escola ou creche em 2015. São 7,7 milhões de crianças sem acesso à educação.

O estudo foi divulgado nesta quarta-feira, 29, no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O percentual de crianças de até quatro anos matriculadas é bem inferior à meta estipulada pelo Plano Nacional de Educação (PNE) para 2024, de no mínimo 50% das crianças matriculadas.

Segundo a pesquisa, dos 7,7 milhões de crianças que ficavam em casa, 61,8% dos responsáveis demonstravam interesse em matricular os filhos em uma creche. Ainda de acordo com a pesquisa, o interesse por uma instituição cresce com o avanço da idade, indo de 49,1% em crianças com menos de um ano para 78,6% entre as crianças de três anos.

“Nas classes com rendimento de até ¼ do salário mínimo, essa proporção era de 61,5%, crescendo até a classe de pessoas com rendimento entre ½ do salário mínimo até menos de 1 salário mínimo (63,9%). A partir da classe de 1 a menos de 2 salários mínimos, verificava-se redução da proporção, com estimativa de 60,1%, chegando a 54,4% na classe de rendimento domiciliar per capita de 3 ou mais salários mínimos”, diz o documento

Dos 4,7 milhões de crianças cujos pais e responsáveis tinham interesse em matriculá-los em uma creche ou escola, 43,2%, ou 2,1 milhões tomaram alguma medida para conseguir uma vaga. Dentre as medidas adotadas, as mais recorrentes foram o contato com a creche, a prefeitura ou secretaria para informações sobre existência de vagas (58,7%) e a inscrição em fila de espera para vagas (37,3%).

Fontes:

EBC-Apenas 25% das crianças com menos de 4 anos frequentam creche ou escola