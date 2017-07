habitação popular

Mais denúncias de fraudes no ‘Minha Casa, Minha Vida’ Traficantes, milicianos e até agentes públicos estão fraudando o programa de habitação popular

Uma reportagem exibida no programa Fantástico, da Rede Globo, neste domingo, 6, revelou que traficantes, milicianos e até agentes públicos estão fraudando o “Minha Casa, Minha Vida”.

Trata-se de uma denúncia de violência e fraude em conjuntos residenciais do programa de habitação popular, que já atendeu mais de 1,5 milhão de famílias brasileiras.

Moradores disseram à equipe de reportagem que traficantes os expulsaram de seus imóveis.

O programa do governo federal prevê o cumprimento de uma série de condições sociais e econômicas para conceder o financiamento. Os inscritos participam de um sorteio, uma vez que o número de candidatos é maior do que o de imóveis.

No Rio de Janeiro, há denúncias de que um funcionário da Secretaria de Habitação teria cobrado entre R$ 5 mil e R$ 6 mil para agilizar a documentação de candidatos a participar do programa.

O golpe ocorreu em 2012 e foi admitido em um encontro filmado entre moradores e representantes da prefeitura do Rio. “Teoricamente, vocês compraram o apartamento de uma pessoa que realmente fazia parte daquela gestão da prefeitura”, disse o então subprefeito, Edson Luiz Menezes, na ocasião.

As famílias vítimas do golpe já estão recebendo ordens de despejo. O homem identificado como o funcionário da prefeitura que cobrava dinheiro para a entrega de imóveis negou ter recebido qualquer quantia dos moradores. “Eles são invasores, invasores de um condomínio, que estão aproveitando da minha imagem e do meu nome para se beneficiar de um apartamento”, afirmou.

A Polícia Federal e o Ministério Público do Pará também estão investigando fraudes no programa “Minha Casa, Minha Vida”. Há denúncias de manipulação na inscrição com fins eleitorais. Moradores dizem também que alguns beneficiados não moram nos imóveis, e que outros estão tentando negociar o imóvel.

No Rio há também denúncias de que milícias cobram taxas de segurança, serviços de água, luz e gás, que chegam, em média, a R$ 500 mensais.

O ministro das Cidades, Gilberto Occhi, disse em entrevista ao Fantástico que vai combater os desvios: “Não vamos tolerar ou admitir qualquer tipo de distorção do programa, seja ela através da milícia, do tráfico, da corrupção ou de qualquer uma outra situação que possa desvirtuar o objetivo do programa”.

Fontes:

Fantástico - Bandidos expulsam beneficiados do 'Minha Casa, Minha Vida' de imóveis