PROTESTOS CONTRA TEMER

Manifestantes protestam contra Temer em nove estados No mesmo dia da votação da denúncia contra Temer, manifestantes queimam pneus e bloqueiam estradas pelo país

No mesmo dia que ocorre a votação na Câmara dos Deputados da denúncia contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva, manifestantes fecham ruas e rodovias em diversas cidades pelo país. Na manhã desta quarta-feira, 2, foram registrados atos em nove estados: Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Uma parte dos protestos é para que os parlamentares aceitem a denúncia, enquanto outra, feita por caminhoneiros, critica o aumento dos impostos sobre os combustíveis. Há também manifestações de servidores de instituições de ensino federais, que reclamam de falta de verbas para a Educação.

Os manifestantes queimaram pneus e bloquearam autoestradas pelo país, como a Régis Bittencourt, em São Paulo, e um trecho da BR-101, em Pernambuco, para impedir a circulação de veículos nas vias.

Os atos contra Temer foram convocados pela Frente Brasil Popular e pedem a sua saída e eleições diretas, além de protestar contra as reformas da Previdência e Trabalhista. A Câmara analisa o parecer da denúncia contra o presidente e já abriu a sessão no plenário. Caso a Corte aprove, a denúncia seguirá para o Supremo Tribunal Federal (STF).

Já os caminhoneiros reivindicam a redução dos impostos sobre os combustíveis, mais segurança nas estradas, preço mínimo para o frete e aposentadoria diferenciada. No último dia 20, o governo anunciou o aumento na alíquota do PIS e Cofins sobre os combustíveis, o que aumentou a tributação da gasolina em R$ 0,41 por litro, do diesel em R$ 0,21 e do etanol em R$ 0,20.

Em Goiás, servidores técnico-administrativos das três instituições federais de ensino do estado criticam o corte nos recursos para as universidades e as reformas propostas pelo governo Temer. De acordo com o sindicato da categoria, cerca de 150 pessoas participam da manifestação.

