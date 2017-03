A PEDIDO DE AÉCIO

Delator da Odebrecht diz que doou R$ 9 milhões ao PSDB Pedido teria sido feito pelo tucano Aécio Neves na campanha eleitoral de 2014

Em depoimento nesta quinta-feira, 2, ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Benedicto Júnior, o BJ, ex-presidente da Odebrecht e um dos delatores da construtora, disse que repassou R$ 9 milhões em caixa dois para campanhas eleitorais do PSDB em 2014.

Ainda de acordo com BJ, o pedido teria sido feito pelo tucano Aécio Neves, que concorreu à presidência naquele ano e era presidente nacional do PSDB.

A assessoria de imprensa do senador Aécio Neves confirmou a informação de que ele pediu apoio para “inúmeros candidatos”, mas negou que o pedido fosse feito por meio de caixa dois. O advogado do tucano ressaltou que “em momento algum o depoente afirmou que o senador pediu contribuição por meio de caixa dois, mesmo porque isso nunca ocorreu”.

O depoimento de BJ fez parte da investigação aberta a pedido do PSDB contra a chapa Dilma-Temer por suspeita de irregularidades na campanha de 2014, incluindo suposto abuso de poder econômico.

BJ afirmou que a Odebrecht doou R$ 6 milhões para as campanhas de Pimenta da Veiga, Antonio Anastasia e Dimas Fabiano Toledo Junior, e outros R$ 3 milhões para o publicitário Paulo Vasconcelos, responsável pela campanha de Aécio Neves.

O delator da Odebrecht não detalhou a acusação de caixa dois para o PSDB pois foi interrompido pelo relator do processo no TSE, ministro Herman Benjamin. De acordo com o ministro, tais fatos, embora tenham “relevância histórica”, não são pertinentes ao caso, que investiga apenas a chapa Dilma-Temer.

Em nota, a assessoria de Antonio Anastasia afirmou que o senador “nunca tratou, no curso de toda sua trajetória pessoal ou política, com qualquer pessoa ou empresa sobre qualquer assunto ilícito”.

Já Dimas Fabiano disse que não conhece o delator e negou ter recebido doações da Odebrecht.

Fontes:

Folha de S.Paulo - Delator da Odebrecht diz ter pago R$ 9 milhões em caixa 2 a Aécio e aliados